路透调查：澳洲股市今明两年料缓慢上扬 但恐难及去年高点

路透悉尼4月1日 - 路透调查显示，澳洲股市今明两年料小涨，但仍低于近期高位，在资源行业一改罕见的繁荣景象变得萧条之后，投资者谨慎行事。

对中国经济下滑的广泛担忧以及美国联邦储备委员会(美联储，FED)调整利率的影响也将妨碍S&P/ASX 200指数突破2015年高位。中国是澳洲最大的贸易伙伴国。

过去一周路透对10位分析师的预估中值显示，到2016年中，指标S&P/ASX 200指数料升至5,300点，到今年年底进一步升至5,500点，之后继续缓慢爬坡，到2017年中达到5,650点。该指数周四收报5,082.8点。

对2017年中的预估相当于在15个月内涨11%，这也意味着该指数自从2015年3月触及5,996.9点以来一直涨涨跌跌。后者为2008年2月以来高位。

此后油价重挫约30%，铁矿石在去年大跌50%的基础上今年又跌约20%。

这两种大宗商品占澳洲以美元计出口规模的一半。

“澳洲经济成长正在降低对资源的依赖，如今楼市、零售消费和旅游业等行业的增长也在好转，”花旗股票分析师Tony Brennan表示。

“今年股市上涨的关键是市场持续预期2017财年获利增长，”Brennan补充称，指出资源领域获利锐降势头可能开始趋于平稳，消除了最影响投资者信心的因素之一。

多数调查受访者认为，中国经济是其预估面临的一个风险，其次是美联储。美联储曾表示，预计今年加息两次，低于此前预估的四次，表明低油价在削弱美国经济复苏。(完)