调查：紧缩措施将导致欧元区二线国家深陷衰退泥潭

路透伦敦4月26日电---周三公布的路透调查显示,衰退加深、失业螺旋式上升以及不能达成预算赤字目标,将令财政紧缩禁锢下欧元区最脆弱的经济体备受折磨.

路透在过去一周中访问了超过40位分析师,他们认为葡萄牙、西班牙和希腊将陷入比1月时预期的更深得多的经济泥沼中.

经济大衰退以来,市场分析师大多都曾支持欧元区修复政府预算的努力,但现在开始质疑紧缩措施是否为明智之举,至少针对欧洲政府机构所开出的那种猛药持保留意见.

去年6月以来分析师已下调了欧元区二线国家的经济成长预估,并调高对失业的预估.

最新的调查显示,欧元区第四大经济体--西班牙今年将无法实现新近放宽後的今明年两年预算赤字目标,该国旨在降低处在萧条时期失业水准的努力也不会取得进展.

汇丰控股首席欧洲分析师Janet Henry称,"已经实施的紧缩措施,其力道将对国内经济造成影响,我们对世界上其他地区也不会盲目乐观."

路透调查中向分析师询问四个经济体的看法,其中爱尔兰是唯一一个分析师认为今明两年会成长的经济体,不过其成长步伐较1月调查时预估的更疲软.

分析师对西班牙的前景尤其悲观.

西班牙政府放松了对今年和明年的赤字目标,勉强获得欧盟的认可,但分析师认为即便是软化後的目标也不太现实.

调查显示,预计今年西班牙预算赤字相当於GDP的比重将从去年的8.5%下降至5.8%,而该国政府给出的最新目标为5.3%.

而更糟糕的是,分析师认为,预计2013年该比例仅将小幅收窄至4.5%,距离西班牙政府提出的目标3.0%尚远.

上述调查结果与国际货币基金组织(IMF)上周公布报告相一致,後者称西班牙的目标不切实际.

西班牙政府再三表示其将实现严苛的减赤目标,不过自3月初以来,对该国银行业及消费者负债高企的担忧大幅推升其借贷成本.

西班牙的失业率在欧盟成员国中最高,2月为23.6%,而且分析师称,失业率仍可能攀升.

调查显示,今年底及明年失业率将分别达到24%和24.1%.

总的来说,西班牙经济2012年和明年料将分别萎缩1.5%和0.2%.

**爱尔兰经济今明两年料增长**

虽然爱尔兰经济仍存在很多问题,但分析师认为,预计该国经济今年将恢复至增长0.2%,明年成长1.5%左右.

较之于葡萄牙和西班牙,爱尔兰看似有望实现其财政目标.

券商Bloxham的首席分析师Alan McQuaid称,紧缩措施的推进速率需要有所放缓,以给各国经济留下一些成长空间,否则欧元区在未来一段时间内仍将困在经济泥潭.

本月初进行的调查显示,分析师预计,本季欧元区衰退仍将延续,并于第三季恢复非常微小的增长.

希腊经济今年料将遭遇最严重的萎缩,下滑大约5.0%,远甚於1月预计的萎缩3.7%,但这或许并不令人意外.希腊的失业率或许注定要步西班牙的後尘,升至灾难性的水平,於明年达到23%.

调查显示,葡萄牙经济今明两年料将分别萎缩3.5%和0.8%,今明两年均将不会实现预算目标,不过情况不会像西班牙那样糟糕.(完)

--编译 吴云凌/兰秀娟;审校 杜明霞/李爽

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