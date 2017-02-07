调查：澳元和新西兰元未来一年料下跌 但跌幅有限

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透悉尼2月7日 - 分析师减弱了对澳元和新西兰元的看空预期，因在目前全球回报率较低的环境下，未来数月这两国利率维持稳定的可能性或能保证相对较高的收益率。
路透对51名分析师进行的调查显示，澳元兑美元一个月后料将报0.75美元，比1月调查时的预估高出0.02美元，因澳元涨势超出大多数人的预期。
但分析师普遍预期，澳元兑美元将从当前价位0.7676美元逐步下跌，三个月后将跌至0.7400美元，六个月后将跌至0.7300美元，一年后将为0.7200美元。
澳元上周一度升至11月以来最高位0.7696美元，此前数据显示，澳洲12月贸易顺差创纪录高位。
澳元和新西兰元现已收复了去年11月美国大选以来的几乎全部失地。特朗普胜选提振了美元。
今年利率前景将保持稳定的预期也支撑澳元。
澳洲央行周二稍早在最新政策会议上将政策利率维持在1.5%不变。
利率期货走势暗示，今年降息的机率微乎其微。
10年期澳洲公债收益率(殖利率)为2.3%，英国和日本可比公债的收益率分别为0.5%和零附近。新西兰10年期公债收益率为3.3%，是发达国家中最高的。
新西兰较高的收益率也可能抑制新西兰元的跌势。
44位受访分析师预计，新西兰元兑美元在一个月后报0.7100，1月调查预估为0.7000，当前价位为0.7355。
分析师还预计，新西兰元兑美元在三个月后将跌至0.7，在六个月和一年后分别跌至0.69和0.6867。
乐观的国内经济数据，以及对新西兰央行暂时不会降息的预期也支撑新西兰元。
新西兰央行将在2月9日举行今年以来的首次政策会议，市场普遍预计该央行将把指标利率维持在1.75%的纪录低点不变。(完)
(编译/审校 王琛/汪红英/孙茉莉)
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