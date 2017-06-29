调查：澳洲股市今年下半年或仅有温和增长

路透6月29日 - 路透调查显示，澳洲股市今年余下时间料爬升，保持在6,000点关口之下，因投资者担心大规模家庭负债以及工资滞涨可能阻碍经济。

根据接受路透调查的16位分析师的预期中值，澳股S&P/ASX 200指数或较周三收盘点位5,755.7点上涨约2.5%，到2017年底达到5,900点。

上述预期略逊于3月份的调查结果，但对上述股指2018年中的预期仍为6,050点。到2018年底该指数料达到6,117点。

鉴于较高的风险，穆迪上周下调12家澳洲银行业者的评级。澳洲金融股指数现有可能出现六年来首次年度下跌。

澳洲联邦政府在最新预算案中，对澳洲前五大银行课征一项银行税，希望藉以解决持续10年的预算赤字局面，此举引发主要银行强烈反对。

然而，当南澳大利亚州决定自行实施银行税，另外一州也表达考虑跟进后，大型银行面临更大压力。

“基于对银行获利的冲击，以及一旦实施银行税之后，未来进一步调升的风险，有关银行税的激烈争论并不令人意外，”花旗分析师在一份报告中指出。

半数受访者认为，基于投资人顺利消化了英国退欧公投及特朗普当选美国总统等重大冲击表现，年底前澳股出现一波修正的机率很小。(完)