调查：澳元和新西兰元未来料小幅下跌

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透悉尼3月3日 - 分析师减弱了对澳元和新西兰元的看空预期，因在目前全球回报率较低的环境下，这两国利率维持稳定的可能性料能支持两种货币在收益率方面的吸引力。
路透对52名分析师进行的调查显示，澳元兑美元一个月后料将报0.75美元，比2月调查时的预估高出0.01美元，因澳元涨势超出大多数人的预期。
但分析师普遍预期，澳元兑美元将从当前价位0.7550美元逐步下跌，三个月后将跌至0.7400美元，六个月及12个月后将跌至0.7300美元。
澳元周五跌至一个月低点，报0.7544美元，在六个交易日中累计下跌约0.02美元。
丰厚的收益率有望限制澳新货币跌幅，市场普遍预期澳洲和新西兰央行今年将维持利率不变。
澳洲央行将于3月7日召开政策会议，料肯定会将利率维持在纪录低位1.5%不变。
债券期货暗示今年澳洲央行降息概率很小。
新西兰元兑美元料将下滑，但跌势温和。
和澳元一样，新西兰元自上周以来已下跌约0.02美元报0.7042。
接受路透调查的44位分析师给出了和2月份调查类似的预估，预计一个月后新西兰元/美元料在0.71美元，三个月后料在0.70美元。
分析师对新西兰元较长期走势的预估没有上个月那么悲观，预计六个月后新西兰元/美元将报0.6950美元，2月调查时预估为0.6500；一年后为0.6875美元，2月调查时预估为0.6867美元。(完)
(编译/审校 汪红英/刘秀红/于春红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”