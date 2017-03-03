调查：澳元和新西兰元未来料小幅下跌

路透悉尼3月3日 - 分析师减弱了对澳元和新西兰元的看空预期，因在目前全球回报率较低的环境下，这两国利率维持稳定的可能性料能支持两种货币在收益率方面的吸引力。

路透对52名分析师进行的调查显示，澳元兑美元一个月后料将报0.75美元，比2月调查时的预估高出0.01美元，因澳元涨势超出大多数人的预期。

但分析师普遍预期，澳元兑美元将从当前价位0.7550美元逐步下跌，三个月后将跌至0.7400美元，六个月及12个月后将跌至0.7300美元。

澳元周五跌至一个月低点，报0.7544美元，在六个交易日中累计下跌约0.02美元。

丰厚的收益率有望限制澳新货币跌幅，市场普遍预期澳洲和新西兰央行今年将维持利率不变。

澳洲央行将于3月7日召开政策会议，料肯定会将利率维持在纪录低位1.5%不变。

债券期货暗示今年澳洲央行降息概率很小。

新西兰元兑美元料将下滑，但跌势温和。

和澳元一样，新西兰元自上周以来已下跌约0.02美元报0.7042。

接受路透调查的44位分析师给出了和2月份调查类似的预估，预计一个月后新西兰元/美元料在0.71美元，三个月后料在0.70美元。

分析师对新西兰元较长期走势的预估没有上个月那么悲观，预计六个月后新西兰元/美元将报0.6950美元，2月调查时预估为0.6500；一年后为0.6875美元，2月调查时预估为0.6867美元。(完)