调查：伯南克任内表现获高分 未能防范金融危机留缺憾

11月19日，美联储主席伯南克在国家经济俱乐部年度晚宴上讲话。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透伦敦11月20日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克再有两个月就将卸任，路透调查中受访分析师对他任期内的整体表现给出了颇高的评价。伯南克曾引领美国经济走出史上最严重的金融危机和多年不遇的经济衰退。

作为央行历史上一些最激进货币政策的设计师，伯南克获得的分析师给分平均为8分，满分为10分，尽管他因未能预先发现隐患而受到指责。

“伯南克在金融危机前后的表现都基本正确，”Manulife资产管理的首席分析师BillCheney表示。他是53位打分的分析师中给分较高者之一。

“没有给10分的原因是，他事先未能采取防范措施，比如抵押贷款的监管措施，”他表示。

仅有两位分析师给出低于5分的较低评分，这两位分析师都来自欧洲。

虽然美国经济数年前已经走出衰退，但股市在飙升至纪录高位的同时却并未带动经济增长率上升，也未能惠及数以百万计的失业人口。

美国楼市终于开始复苏，但坐拥大量现金的企业却并没有进行投资。

美联储量化宽松的影响也波及全球，先是热钱大量涌入新兴市场，然后当联储要撤出刺激政策时又产生巨大波动。

**金融人士的朋友**

对于关注和预测央行总裁一举一动的人来说，他们往往不会给出低分。

宽松货币政策最大的受益者是许多经济预测人士为之服务的投资机构，因为宽松政策给金融市场增添了润滑剂。

在路透2005年10月的一次调查中，一位受访者称伯南克的前任格林斯潘具有“近乎神的地位”。但现在格林斯潘经常被提出来，为金融危机承担相当一部分的责任。

在伯南克的执掌下，美联储进行了一些重大改革，包括引入定期的记者会制度。以前美联储一度像一座堡垒，甚至都不宣布政策改变。当然，并非所有人都会说伯南克的好话。

Naroff Economic Advisors的JoelNaroff评价伯南克为“优秀的危机管理者，但却未能预见危机。”

“因为这个原因，他对楼市和金融市场崩溃要承担部分责任。”(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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