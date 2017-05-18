调查：英国央行的经济成长及薪资预估恐有过于乐观之嫌

路透伦敦5月18日 - 根据路透对分析师的调查，英国央行对于经济成长及薪资的预估过于乐观，对于保守党若在6月英国大选中拿下绝大多数席次将对英国退欧产生何种影响，这些分析师存在不同看法。

英国央行总裁卡尼表示，这些预估都取决于英国“顺利”退欧、薪资大幅加速增长、出口及投资转强。英国央行之前也预料过这些情况，但大多并未成真。

英国央行称，2019年薪资涨幅将升至3.75%。但本周接受调查、并回答额外问题的26位分析师中，只有4位认为有可能实现此一愿景。薪资涨幅的预估中值为3.1%。

“我们认为风险偏向硬性退欧，如此一来英国2018-2019年经济将面临一连串的外资公司减少英国业务、迁移至欧洲大陆并裁员的头条消息，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的Marius Gero Daheim表示。

“对于想实现约4%的薪资增幅而言，这样的环境并不是个好兆头。”

2017年初英国薪资增幅低于通胀率，这是两年半来首见。周三公布的数据显示，3月止的三个月，不包括奖金的薪资较上年同期成长2.1%，为7月以来最小增幅。

由于希望在议会中占据主导地位，并巩固其在与欧盟磋商中的力量，特雷莎梅要求在6月8日提前举行大选。

特雷莎梅所属的执政保守党在民调中一路领先，这一结果将使其在退欧谈判中获得支持。

但回答一项额外问题的多数受访者并不这样认为。12位受访者称，如果民调准确，保守党获得相当大的多数支持，那么这将对英国退欧谈判的胜利没有影响。

九位受访者称，这一结果将使英国和欧盟建立更有建设性的关系，另外六位称，这将使双方嫌隙更大。

对于今年经济成长前景的看法，60位分析师中只有10位跟英国央行一样或更加乐观。至于对2018年的看法，58位分析师中只有11位与英国央行一样或更乐观。

意大利裕信银行分析师Daniel Vernazza称，“英国央行对经济成长的预估似乎过于乐观。他们基于的条件是能非常顺利退欧，但这是不太可能的。”

调查显示，经济成长道路变数多，但英央行料暂撇这些因素，将利率一直维持在0.25%的纪录低位，直到2019年。

“在5月的通胀报告中，英央行总裁卡尼再次强调超过2%的通胀目标，‘完全’是由英镑贬值带动的，”汇丰分析师Elizabeth Martins称。

“我们赞同卡尼的说法，即这是输入型通胀，而不是内致通胀。我们预计英国今明两年将维持利率不变。”(完)