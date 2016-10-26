调查：英国央行11月料维持利率不变 留在欧盟对英国贸易最为有利

路透伦敦10月25日 - 路透调查显示，英国央行预计要到2017年初才会放松政策，且分析师几乎一致认为，留在欧盟对英国贸易的长期前景最为有利。

英国央行在11月3日公布季度报告时可能会调高通胀预估，但央行通常会认为汇价推高通胀的因素可能是暂时性的，并会把目光放长远。

路透调查的60位分析师中有近四分之三认为，英国央行在下个月和12月的政策会议上料维持利率在0.25%不变，其中大多数分析师还预计卡尼将在2018年中期后留任英国央行总裁。

10月13日的调查预估中值为，年底前将降息15个基点。但根据最新调查，分析师认为明年年初前都不会降息。

大多数分析师预计，0.1%将是英国央行降息的底线，但也有些分析师认为可能降息至0.05%。

“鉴于卡尼不断保证，不希望英国央行跟随其他央行的脚步实施负利率，降息至‘略高于下限’意味着那会是最后一次，至少对利率来说是如此，”Martins表示。

分析师全部预计，下个月量化宽松计划不会进行调整。超过90%的受访者预计2018年底前英国央行不会提高公债或企业债购买规模。

卡尼将于未来几周宣布，是否计划在当前的五年任期于2018年中结束后，再延长三年任期。

在回答这项问题的36名分析师当中，高达28人认为卡尼在2018年中以后将继续留任。

**与欧盟的关系**

周四出炉的官方数据料显示，英国第三季经济成长率为0.3%。尽管表现将优于先前的预估，不致陷入温和衰退的局面，但仍不及第二季经济成长率的一半。

明年经济成长率料仅有0.8%。

英国尚未展开退欧协商，许多人认为首相特雷莎·梅倾向硬退欧。此举将损害贸易(尤其是服务业)及外国投资。在回覆这项问题的43名分析师当中，高达42人认为英国与欧盟长期贸易关系最好的情况就是英国续留欧盟，而这正是特雷莎·梅已排除的选项。

所有的受访者几乎异口同声地表示，最坏的结果就是只有世界贸易组织 (WTO)成员国身份；其中略过半数的受访者现居英国。(完)