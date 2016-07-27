调查：英国央行8月4日料降息 但可能维持QE规模不变

* 利率预估：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/cb-polls?RIC=GBBOEI%3DECI

* 量化宽松预估：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/cb-polls?RIC=GBBOEQ%3DECI

路透伦敦7月26日 - 路透调查显示，英国央行8月4日会议几乎肯定会下调指标利率，但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。

英国6月23日公投决定退出欧盟，这一结果令人震惊，导致金融市场走势震荡，而且促使很多分析师和交易商曾预计英国央行7月会议降息，但该央行意外维持利率不变。

但7月的会议记录显示，货币政策委员会(MPC)大多数委员认为，可能需要在8月会议放松货币政策。

周五以来接受访查的49位分析师中，除三位外全部预计英国央行8月4日将把目前已处于纪录低位0.5%的利率至少下调25个基点，预估中值为降息至0.25%。

36名分析师中有17名称，MPC下周还可能重启量化宽松(QE)计划，19名表示不会。

认为会重启QE的分析师给出的宽松规模预估范围很宽，最高预估为5,500亿英镑。

很多对利率看法坚定的分析师拒绝给出对量化宽松的看法，或者表示他们还没有明确看法。这说明政策前景以及重启QE能带来多少好处存在很高的不确定性。

“现在这么做能获得的额外刺激作用将不会太大。他们想留到情况更糟糕的时候再用，”意大利裕信银行(UniCredit)的分析师Daniel Vernazza称。

德国商业银行分析师Peter Dixon的看法类似。

“我倾向于认为本月不会出台量化宽松，现在降息就足够。首先我认为英国央行会想保留一些实力，以备疲弱的信心数据体现到硬数据上时使用。”

英国公投决议退欧后，上周出炉的7月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)初值创20年有纪录以来最大降幅，而其他类似调查结果亦大幅下降。

在许多人看来，未来一年英国经济似乎更有可能重新陷入衰退。上周发布的路透调查显示，分析师已普遍下调英国经济成长预估。

英国央行MPC委员威尔(Martin Weale)在周二刊出的访问中表示，在英国采购经理人指数(PMI)远较预期疲弱之后，他对经济前景有了不同的看法，而在一周之前他称没有降息的急迫性。

苏格兰皇家银行英国分析师Ross Walker表示，他预计更多量化宽松措施可能会在11月推出。他称，倘若政府在明年预算案祭出财政刺激措施的可能性升高，则推出购债方案就很合理。

有鉴于英国未来磋商贸易协定时，能否进入欧盟单一市场仍充斥变数，企业投资可能仍会承压，不太可能对量化宽松措施作出太大的回应。(完)