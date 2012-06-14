调查：英国央行重启QE政策可能性在50%

焦点：中国反“萨德”浪潮重创韩国企业 化妆品、零售和汽车股暴跌
路透首尔3月3日 - 韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。
* 英国央行推出更多量化宽松举措的可能性为50%
* 英国经济预计在本季度再度成长
* 2012和2013年成长前景下修
路透伦敦6月13日电---路透调查周三显示,英国央行重新启动量化宽松(QE)政策的机率为50%.是否做出这种决定,可能取决於欧洲债务危机能否在近期得到解决.
本周接受调查的25位分析师预测中值显示,英国央行扩大3,250亿英镑(5,050亿美元)量化宽松规模的可能性为50%.
年初英国经济重回衰退,欧元区债务危机愈演愈烈,要求英国央行采取行动的压力与日俱增.
"围绕欧元区存在大量不确定性,该地区所发生的情况,将决定英国货币政策."经济与商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)资深分析师Scott Corfe表示.
"如果欧债危机明显加深,那麽几乎肯定会推出新一轮量化宽松.不过,要是政界人士能让市场相信,他们正在致力於某种可持续的解决方案,那麽英国央行可以按兵不动."
上周六,西班牙成为向欧盟寻求救助的第四个国家.本周末的希腊大选将左右欧元区的未来.
**要QE还是不要QE,这是个问题**
认为扩大量化宽松机率高於50%的分析师均表示,英国央行将把其规模增加500亿英镑.分析师对量化宽松政策整体规模的预估从3,250亿到5,000亿英镑不等.
经济前景不确定和一系列相互矛盾的经济数据,使得许多分析师在近几个月不断修改其量化宽松政策预期.最新调查中,有五位分析师较两周前提高了整体支出预期,有两位分析师则下调了预估.
调查显示,分析师认为英国经济本季度料仅成长0.1%.
英国经济预计将在7-9月当季反弹0.6%,主要是受到伦敦奥运会和比赛门票销售的带动.随後成长将在年底前放缓至0.4%.
今年英国经济成长平均水平料为0.2%,低於一个月前的预估值0.4%.这是2010年11月路透开始针对该问题展开调查以来的最低预期.
2013年英国经济预计将仅成长1.5%,略低於前次调查.
**左右为难**
英国央行正在面对支持成长的同时控制通货膨胀的两难境地.现在通胀率明显高於2%的目标水平.
尽管英国4月通胀率大幅下滑,但仍在3%的高位.上月时,英国央行表示若要回到2%的目标水平,所需时间可能比之前预期的要多九个月.
调查结果显示,分析师认为至少在2014年前,通胀率在任意一季度都不会落入目标水平.
"通胀问题是阻止英国央行委员支持扩大资产购买计划的关键障碍."Moody's Analytics的Melanie Bowler表示.
调查结果中值显示,至少在2014年前,英国利率都将保持在0.5%的纪录低位.分析师中无人预计明年1月前会有任何行动.
受访分析师亦没有人认为将会降息,只有约三分之一的人认为明年底前将会有升息.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
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