英国民众对未来一年升息预期降至纪录低点--调查

路透伦敦9月9日 - 英国央行(BOE)周五公布的调查显示，认为该行未来一年将升息的民众比例降至纪录低点，反映了英国央行在6月英国退欧后降息决定的影响。

英国央行称，8月时21%的受访者预期央行未来一年升息，为1999年该项调查开始以来最低；5月时这一比例为41%。

19%的受访者认为央行未来一年将降息，为2008年11月以来最高，而5月时预期降息的比例仅为5%。

英国央行8月4日把指标利率降至纪录低点0.25%，并表示如果经济因公投退欧的冲击而放缓，预计将在今年稍晚再度降息。

英国央行在8月8-9日访问了2,177名16岁及以上的人，而在该调查几天前央行刚决定降息并采取其它辅助措施来刺激经济。

调查显示，民众对于未来一年通胀率的预期温和上升，从5月调查时的2.0%上升至2.2%。

对于未来两年通胀率的预期保持不变，仍为2.2%。对于未来五年通胀率的预期从5月时的3.4%降至3.0%。

7月英国消费者物价指数(CPI)同比涨幅守在0.6%，但外界广泛预期，随着退欧之后英镑贬值推高进口物价，通胀率将急剧上升。 (完)