调查：英国或将陷入温和衰退 英央行料在11月再次降息

路透伦敦8月11日 - 路透调查中的分析师认为，英国的退欧决定已使该国经济开始陷入温和衰退；其中多数分析师表示，英国央行料将在11月再次降息。

6月23日英国公投退欧之前，分析师预计英国经济将继续以接近第二季度实现的0.6%的幅度增长，但最新路透调查中值显示，英国经济将在本季度和下个季度分别萎缩0.1%。

这样的话，就达到衰退的技术性定义了。本周对将近60名分析师的调查还显示，英国经济料将在明年仅恢复温和增长。

“衰退将主要因未来几个季度的企业投资大幅下滑所导致，”Pantheon Macroeconomics的Samuel Tombs表示。

“多数公司将先暂停投资，直到我们能否留在单一市场的问题再明朗一点...还要看看其他公司受到英国退欧的影响有多大。”

**只会再降息一次？**

在7月令人意外地按兵不动后，英国央行本月稍早降息25个基点至纪录低位0.25%。该行还重启资产购买计划，并宣布了两项新的刺激机制。

这个力度出乎意料的刺激方案，推动英国短期公债收益率周三连续第二日降为负值，为300年以来首见。

鉴于出台更多宽松措施的余地很小，收益率进一步下跌的空间有限。调查结果显示，至少在一段时间内，英国央行料不会扩大目前为4,350亿英镑的量化宽松计划。

不过，英国央行在8月会议后表示，多数委员预计今年晚些时候下调指标利率至更接近于零。

根据调查中值，为了给经济再打一针强心剂，英国央行将在11月会议上降息至仅0.1%。

英国央行总裁卡尼已经否决把负利率作为政策选项，23位回答额外问题的分析师中，19位表示卡尼这样做是正确的。(完)