调查：英国央行周四料降息25个基点 以避开衰退并令市场安心

2016年7月5日，英国央行记者会现场，一张桌子上雕刻着木质央行标识。 REUTERS/Dylan Martinez

路透伦敦7月13日 - 路透调查显示，英国公投决定退出欧盟意味着英国央行本周料将借款成本降至新低，采取先发制人的举措试图避开经济衰退并让市场安心。

就在上周，路透调查预估中值还显示英国央行货币政策委员会周四将维持利率在0.5%不变，但周三进行的最新调查预计，该央行将降息25个基点。

“卡尼再次暗示该央行有因应经济形势的工具，”荷兰安智银行(ING)分析师James Knightley称。

“这个工具箱看起来明天会再次打开；我们认为英国央行将对英国退欧不确定性带来的经济下行风险作出反应。”

路透周三对60位分析师的访查显示，其中39位分析师认为英国央行周四将把利率从2009年初时设定的0.5%至少下调25个基点。

分析师预估中值为降息至0.25%，60名分析师中有35名持这种看法；两名预计降息50个基点至零，另两名预计降息40个基点至0.10%。

金融市场几乎已经完全消化了周四降息的预期。

7月5日的路透调查显示，52名分析师中仅有19名预计英国央行本周采取行动，同时普遍认为今年晚些时候将有更多宽松之举。然而，在这么短的时间内，分析师预期出现了如此大的改变。

自公投以来，英镑兑美元重挫12%至31年低点；根据7月5日的调查，英镑有可能再跌3%。

最新调查显示，英国央行将在今年稍晚--或许8月--扩大资产购买，在3,750亿英镑的基础上新增500亿英镑。仅有七名分析师预计本周就增加购买规模。(完)