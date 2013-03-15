调查：日本央行料在4月会议上宽松政策 开始购买较长期公债

路透东京/班加罗尔3月15日 - 周五公布的路透调查结果显示，日本央行可能开始购买期限更长的政府债券，最快可能在新领导层上任后的首次会议上做出决定，以使经济摆脱通缩。

日本国会周五批准首相安倍晋三提名的黑田东彦出任日本央行总裁，并批准岩田规久男和中曾宏担任央行副总裁，为央行实施更积极的货币宽松政策打下基础。

在现任总裁白川方明3月19日卸任。

“日本央行新的领导层已明确表达对抗通缩的立场。央行放宽政策的程度可能会有与市场预期不符的情况，”信金中央金库分析师角田匠表示。“但即便如此，我仍认为对于日本央行进一步放宽政策的预期不会下降。”

此次调查在3月8-13日进行，18位受访者中有15位认为，日本央行在4月3-4日的政策会议上将进一步放宽政策。

当被问及央行可能采取的放宽政策工具时，回答此问题的所有17位分析师均表示，央行将增加公债购买，15位称其会开始购买到期期限在三年期以上的公债。

黑田东彦和岩田规久男都曾表示，就日本央行来说，如果要将刺激政策扩大到现有政策之外，购买更长期公债是当前最现实的选择。当前政策包括购买年限不超过三年的公债。

受访者另一普遍观点是，央行会扩大上市交易基金(ETF)和房地产投资信托(REIT)等风险资产的购买规模。17位受访分析师称日本央行会选择这一个方法。

但没有人认为央行会考虑购买外国公债。15位受访者称，央行将把原定明年开始的无限量购买日本公债措施提前到今年实施。

在央行会否废除或下调商业银行存放在央行的超额准备金利率这个问题上，分析师则持不同观点。没有人认为央行会购买海外公债，这个方法可能被视为干预汇率的一种形式。

在最新这次调查中，安倍晋三推出的刺激政策，以及全球经济成长将温和加快的预期，都令分析师再次上调了对日本下一财年经济成长的预估。

在预估连续三个月上调后，日本经济在截至2014年3月的财年料将成长2.2%，2月调查时预估为成长2.1%。

不将2014年4月拟增加的消费税纳入考虑，受访的分析师并不确信日本央行会在新总裁的五年任期内实现2%的通胀目标。

17位回复调查问题的分析师中，有13位表示，日本央行将不能实现令经济摆脱持续十多年的通缩的远大目标。

“我认为没有能实现2%通胀目标、又不用担心副作用的举措，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。

“如果日本央行买入的日本公债越来越多，则会发生通胀，但并不是令人满意的通胀。”

调查显示，日本核心消费者物价指数(CPI)本财年下滑0.2%后，在截至2014年3月的财年料将上升0.3%。上次调查对这两个数字的预估中值分别为下滑0.1%和上升0.2%。

分析师对2014年4月开始的财年的通胀率预估从上次调查的2.4%调高至2.5%，因为受到加税的影响。(完)

(编译 杜明霞；审校 李爽)

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