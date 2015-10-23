调查：日本通胀和产出数据料疲弱 令将召开的央行会议阴云密布

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京10月23日 - 路透调查显示，日本9月核心通胀率料连续第二个月下滑，而工厂产出可能连续第三个月下降。随着日本央行将在周五召开政策会议，决策者面临的麻烦进一步加重。
民间支出数据也将在下周出炉，预计有温和改善，得益于假期消费的扶助。但鉴于薪资增长缓慢，支出预料仍将继续以温吞的脚步复苏。
下周公布的经济数据将为投资者和日本央行提供最新线索，以研判经济在7-9月表现如何。日本经济在第二季萎缩。
一些经济学家认为，经济活动在夏季进一步萎缩，导致日本经济重返衰退，决策高层面临更大压力需推出新的刺激举措。
接受调查的22位分析师预计，9月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下滑0.2%。核心CPI包括成品油价格，但不包括易波动的新鲜食品价格。
这将是连续第二个月同比下滑，此前8月曾下跌0.1%。
9月工业生产料较前月下降0.5%，这会是连续第三个月下降，此前8月经修正后为降低1.2%，7月为下降0.8%。
“日本不仅是对亚洲国家的出口疲弱，而是对全球出口皆然。工业产出状况也随着恶化，”NLI基础研究所经济研究主管齐藤太郎称。
“说虽如此，由于就业相关数据依然强劲，而且消费支出也维持平稳，日本整体经济暂时还不会出现大滑坡，只是欠缺动能。”
根据调查，9月求才求职比可能增至1.24，料创下1992年1月的1.25以来最高水准。8月的求才求职比为1.23。
9月失业率可能持平于8月的3.4%。
调查也显示，9月家庭支出增长较上年同期增长1.2%，连续第二个月成长，8月为增长2.9%。
总务省将于10月29日GMT 2330公布核心CPI、就业数据与家庭支出数据，央行则将于之后几个小时宣布利率决议。
周三公布的9月零售销售料将显示同比增长0.4%，连续第五个月增长，但较8月的增长0.8%放缓。
消息人士表示，日本央行在下周政策会议上将调降本财年经济及通胀展望，但明年的预估只会微调，这或许会让央行将很快进一步宽松货币政策的预期降温。(完)
(编译 高琦/刘秀红/陈宗琦；审校 蔡美珍/张明钧/李春喜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。