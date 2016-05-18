调查：日本央行料7月前扩大刺激 日圆汇率对经济而言过于强劲

路透东京/班加罗尔5月18日 - 路透调查显示，日本央行将在7月底之前再进一步放松货币政策，因强劲日圆及依然低迷的经济危及央行达成其激进的通胀目标。

当被问及日本央行下一步棋如何走时，在5月11-17日接受调查的分析师中，有80%选择了进一步调低负利率并扩大对公债、上市交易基金(ETF)和公司债购买规模的组合拳。

日本第一季经济实现一年来最快增速，但分析师称，这一反弹尚不足以打消对于黯淡前景的忧虑。

自从日本央行1月意外实施负利率政策以来，日圆对美元涨幅已达10%。日本央行对金融机构存放央行的部分资金实施负利率并不受欢迎，因为此举可能会损及该国主要的出口行业。

日圆兑美元周三走强至略低于109日圆，多数分析师表示这个汇率对经济而言过高。在此背景下，市场对日本央行将再次开启刺激政策闸门的期望依然很高。该行在4月维持政策不变。

22位受访分析师中有12位预期，日本央行将在7月政策会议上宽松政策。另外七位分析师预测是在6月，其余分析师则认为会在10月31日至11月1日的会议上行动。

“日本央行还没有全面检视负利率对经济造成的冲击，它也需要时间检查九州岛地震造成的破坏，”信金中央金库资深分析师角田匠表示。

“我们预计日本央行7月公布公布物价和经济预测时，将进一步采取刺激举措。”

作为首相安倍晋三在三年多以前推出的经济刺激方案的一部分，日本央行向经济注入了大量资金，希望使日本摆脱数十年的低通胀及挥之不去的衰退威胁。

但分析师并不看好日本央行的负利率政策。他们目前预计日本央行要到第四季度才会进一步调降已为负0.1%的利率，上月调查时预计为第三季。

日本央行总裁黑田东彦上周称，央行将在必要时果断行动以实现2%的通胀目标，强调该行若要再次扩大刺激，仍有“充裕”政策选项。

**最佳汇率水平**

NORD/LB的经济学家Stefan Grosse预期日本央行会在下个月采取行动，认为当前的经济形势表明该央行有理由这么做。他指的是疲软的内需和强势日圆。

日圆兑美元本月稍早升至105.55日圆的两年半高点，决策者明确警告称，如果日圆继续上涨，他们可能会进行汇市干预。

当被问及美元/日圆处于何种水平最有利于日本整体经济时，16位分析师中有五位称在110-114日圆，另有五位称在115-119，有三位选择了105-109，两位称120或更高，一位表示在100-104。

路透对汇市策略师进行的另一项调查显示，对于日本决策者而言，美元/日圆处于100是红线。

“(日本政府)有可能会进行汇市干预。我个人认为这是最无效的办法，非常接近于烧钱。但他们反正是这么做的，”NORD/LB的Grosse说。(完)