调查：日本央行下周料维持政策不变

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京10月28日 - 路透调查周五显示，预期日本央行下周将维持负利率以及10年期日本公债收益率目标不变。
受访的15位分析师认为，日本央行料仍维持金融机构存放在央行部分超额准备金实施的负0.1%的利率。
分析师预计日本央行将保持10年期公债收益率目标在零水准附近不变。
调查还显示，分析师预期日本央行仍会保持每年约80万亿日圆的净购债规模。
“消费者物价低迷，日本央行的物价预期料将被调降，都会是央行进一步放松政策的因素，”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。“但鉴于市场稳定，日本央行下周这么做的机会不大。”
分析师称，因美国今年加息的预期升温，日圆兑美元交投在三个月低点左右，从而为日本央行提供一些喘息之机。
日本央行9月调整政策，转向瞄准利率而非印钞速度。此前实施数年之久的大规模资产购买计划未能让经济摆脱停滞。
消息人士告诉路透，日本央行可能在季度评估报告中略微下调下一财年的通胀预估，以反映疲弱消费以及日圆走强导致的进口成本下滑状况(完)
(编译 孙茉莉/侯雪苹；审校 王丽鑫/于春红)
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