调查：日本央行暂时料不会放宽政策 虽特朗普胜选加剧不确定性

路透东京11月11日 - 周五公布的路透调查显示，日本央行料等到明年年中再采行进一步刺激举措，尽管特朗普当选美国总统增加经济前景不确定性。

过去一周访问的分析师中有近90%表示，日本央行的下次政策行动将是推出进一步宽松举措。剩余受访者表示，央行可能会撤出超宽松货币政策。

“日圆兑美元暂时不太可能大涨，因美联储预计会如期加息。这意味着日本央行料将按兵不动，”东短研究首席经济分析师加藤出称。

25名回答另一个问题的分析师中，15名预计日本央行要等到2017年下半年才会扩大刺激措施。

五名分析师称，央行可能在明年4月会议上采取行动；三名分析师提到有可能是1月会议。预计今年12月和明年3月的分别有一名分析师。

多数分析师是在美国大选结果出炉前对调查做出回复的。

“但是，对前景的担忧可能将增强，因为美国新政府正式宣布政策的时间将稍晚，所以我们有必要对此密切关注，”加藤出补充称。

特朗普的关键政策可能包括提高基础设施投资，从而推高通胀，但外界担忧他的贸易政策和地缘政治联盟。

短期内，很大程度上将要依赖美联储。另一项路透调查显示，美联储12月料升息，尽管特朗普意外胜选。

如果美联储12月升息，则可能提振美元并打压日圆。日圆兑美元JPY=EBS周五报约106.60，接近三个半月低位，此前在周三特朗普胜选前景更加明显时曾一度高见101.19。

路透调查显示，19位分析师预计日本央行下次决定放宽政策时，将进一步下调目前为负0.1%的利率；六位分析师预计，日本央行不仅会进一步下调负利率，还会下调10年期公债收益率目标。

六位分析师称，日本央行将增加购买上市交易基金/地产投资信托，四位受访者称将增加购买商业票据和公司债券。这个问题允许多项回答。

调查显示，明年一整年，日本央行对金融机构在央行的部分超额准备金实施的负0.1%的利率政策料保持不变，并将维持10年期公债收益率目标在零左右。

日本央行料维持每年约80万亿日圆的购债速度，但一些分析师表示，该央行明年可能将该规模降至70-75万亿日圆左右，甚至可能会在政策声明中不再提及该目标。

在被问及政府是否应宣布截至3月的本财年追加预算，26位受访者中有19位称应该不会，但部分人表示，政府可能会这样做。七位分析师称政府需要增加支出。

“随着央行手中所剩政策工具不多，包括日本、美国、中国和欧洲在内的一些国家或许会从货币政策转向财政政策，”冈三证券首席分析师Nobuyasu Atago表示。(完)