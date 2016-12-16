调查：日本央行下周料将维持负利率和日债收益率目标不变

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月16日 - 周五公布的路透调查显示，日本央行下周料将维持负利率和10年期公债收益率目标不变，因日圆走软和向好的海外形势对于日本经济前景而言是个好兆头。
自11月及特朗普当选美国总统以来，日圆兑美元已大幅走软。在特朗普胜选后，美元和美国市场也创下纪录高位。
特朗普的大规模支出计划及其料将对通胀带来的影响，加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)在周三升息25个基点后暗示明年将升息三次，这些都支撑美元上涨。
美元上涨带来的日圆走软也带动日本股市本周升至一年高点。
对15名分析师进行调查显示，日本央行料维持对金融机构在央行的部分超额准备金实施的负0.1%的利率政策不变，并将维持10年期公债收益率目标在零左右。
调查显示，日本央行可能还会维持每年约80万亿(兆)日圆(6,769.3亿美元)的购债速度不变。
“日本央行2%的通胀目标要实现还有很长一段路要走，这一点仍然没变，但由于日圆走软及股市的上涨，对于日本央行实施更多刺激措施的需求已进一步下降，”NLI基础研究所资深经济学家Tuyoshi Ueno称。
“下周的关注焦点将是日本央行将如何调整对经济的看法、如何评估近日长期收益率的上升，以及能够接受收益率上升的空间，”他表示。
Ueno并称，日本央行总裁黑田东彦有可能再次表达，迫切需要涨薪来实现日本央行的通胀目标。
指标10年期日债收益率(殖利率)周五升至0.100%，为1月底以来首次。
根据9月份公布的新政策框架，日本央行承诺将引导短期利率向负0.1%靠拢，10年期公债收益率在零附近。
随着美联储紧缩周期推高全球债券收益率，预示进入央行退出危机后刺激措施的新时代，升息料将重回日本央行考虑范围。(完)
(编译 汪红英/刘秀红；审校 于春红/杜明霞)
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