调查：日本央行下周料将维持负利率和日债收益率目标不变

路透东京12月16日 - 周五公布的路透调查显示，日本央行下周料将维持负利率和10年期公债收益率目标不变，因日圆走软和向好的海外形势对于日本经济前景而言是个好兆头。

自11月及特朗普当选美国总统以来，日圆兑美元已大幅走软。在特朗普胜选后，美元和美国市场也创下纪录高位。

特朗普的大规模支出计划及其料将对通胀带来的影响，加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)在周三升息25个基点后暗示明年将升息三次，这些都支撑美元上涨。

美元上涨带来的日圆走软也带动日本股市本周升至一年高点。

对15名分析师进行调查显示，日本央行料维持对金融机构在央行的部分超额准备金实施的负0.1%的利率政策不变，并将维持10年期公债收益率目标在零左右。

调查显示，日本央行可能还会维持每年约80万亿(兆)日圆(6,769.3亿美元)的购债速度不变。

“日本央行2%的通胀目标要实现还有很长一段路要走，这一点仍然没变，但由于日圆走软及股市的上涨，对于日本央行实施更多刺激措施的需求已进一步下降，”NLI基础研究所资深经济学家Tuyoshi Ueno称。

“下周的关注焦点将是日本央行将如何调整对经济的看法、如何评估近日长期收益率的上升，以及能够接受收益率上升的空间，”他表示。

Ueno并称，日本央行总裁黑田东彦有可能再次表达，迫切需要涨薪来实现日本央行的通胀目标。

指标10年期日债收益率(殖利率)周五升至0.100%，为1月底以来首次。

根据9月份公布的新政策框架，日本央行承诺将引导短期利率向负0.1%靠拢，10年期公债收益率在零附近。

随着美联储紧缩周期推高全球债券收益率，预示进入央行退出危机后刺激措施的新时代，升息料将重回日本央行考虑范围。(完)