调查：多数分析师预期日本央行9月放松政策 调整物价目标措词

路透东京/班加罗尔8月25日 - 一项路透调查显示，多数分析师预期日本央行下个月将进一步放松政策，此外，许多受访者猜测，日本央行也可能调整通胀目标措词。

但约有40%的受访分析师表示，他们预期日本央行将维持货币政策不变，这显示分析师的两种分歧看法接近势均力敌。

在通胀持续低迷，且首相安倍晋三推出新财政支出措施的情况下，日本央行7月时扩大上市交易基金(ETF)的购买，并表示将在9月检讨政策。这些作为并未达到外界预期。

据周六媒体引述，日本央行总裁黑田东彦表示，负利率政策尚未达到极限，央行将考虑下个月是否调整每年80万亿(兆)日圆(7,980亿美元)的资产购买计划。

当被问及9月评估是否会影响日本央行的政策决定时，24位分析师中的14位表示可能会导致进一步放宽政策，九位称没有变化，一位预计将缩减日本央行刺激措施的力度；这一调查是在8月16-24日进行的。

SMBC日兴证券首席市场分析师丸山义正称，日本央行可能将略微调整当前量化宽松措施和负利率政策。

“可能包括调整基础货币目标，及增加购买企业债，”他称。

“日本央行可能将冻结目前为负0.1%的利率。”

但那些预计日本央行将在9月放宽政策的分析师，对于央行可能将采取什么具体措施，则是意见分歧。

两名分析师认为是进一步下调负利率，另两名分析师则选择扩大购买商业票据与企业债。四名分析师表示，央行将进一步购置资产与继续下调负利率双管齐下。

六名分析师表示，他们预期央行将大幅修改目前的政策框架。

28名受访分析师中，有15名回答了另一个问题的分析师表示，日本央行对于达成其通胀目标的时间点，将采取弹性措辞。

三名分析师表示，央行将改变政策，将目标放在利率，而非货币基础，其他受访者则选择继续下调负利率等其他方法。

“日本央行有可能不会再陈述达成物价目标的具体时间，并将把时间框架的目标转向中、长期目标，”信金中金总合研究所分析师角田匠表示。

“在这种情况下，每次日本央行调降通胀预估时，将不会有宽松政策的压力。”

调查中多数受访者认为，日本央行今明两年将维持指标利率在负0.1%不变。

“安倍经济学”政策依赖积极的货币宽松、大举支出以及改革，但实施三年多来，迄今未能实现通胀和增长率的持续回升。

因此，安倍晋三在本月稍早宣布13.5万亿(兆)日圆的财政刺激政策。本周另一项路透调查显示，日本企业则一边倒地认为，这对提振经济几乎没有帮助。

作为安倍经济学政策的一部分，日本央行在总裁黑田东彦的领导下，在2013年推出积极的货币宽松举措。此后央行数次推迟通胀目标达成的时间，目前认为将在2017财年达标，但很多分析师认为这有困难。

本次调查发现，包含油品但扣除波动性较大的生鲜食品后，核心消费者物价指数(CPI)在截至3月的当前财年料下跌0.1%，但2017财年将上涨0.7%，但还是不到央行目标的一半。

日本6月核心CPI较上年同期下降0.4%，为连续第四个月下跌。7月数据将在周五公布，料再度下滑。(完)