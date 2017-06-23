调查：日本央行6月短观料显示制造业信心改善 5月核心CPI将上升

路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。

路透对16位分析师的调查结果显示，日本央行季度短观调查6月大型制造业景气判断指数料较3月上升3点，至正15。

这将是连续第三个季度上升，追平2015年6月来水准，且是2014年3月以来最高，当时为正17。

“我们预期大型制造业正在恢复信心，因出口环境有利、汇率稳定，且随着消费者支出增加，工业生产也在复苏。”NLI基础研究所资深分析师Tsuyoshi Ueno称。

“至于前景方面，除了特朗普政府带来的不确定性外，英国退欧和朝鲜情势等地缘政治议题都将压抑企业信心。”

调查显示，6月大型非制造业景气判断指数将上升3点至正23，为2015年12月指数在正25以来的最高水准。

调查显示，未来一季大型制造业企业信心可能稍稍转差，略降至正14；非制造业信心则料降至正20。

调查显示，大型企业本财年资本支出料增加7.4%，远高于3月央行短观调查的增加0.6%。

日本央行将在本地时间7月3日上午8:50(GMT时间7月2日2350)发布季度短观调查报告。

路透短观调查显示，日本6月制造业信心回升，齐平4月触及的10年高位，而且还料继续上升几个月，展示出经济复苏的更多证据。路透短观密切追踪日本央行的季度短观。

路透调查还发现，5月包含油品但剔除波动较大的生鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)预计上升0.4%，在能源成本的推动下连续第五个月上涨。

日本5月工业生产预计可能较前月下降3.2%，但分析师相信这是对4月劲升4.0%之后的反应。

5月零售销售预计较上年同期增长2.6%，连续第七个月增长。调查显示，家庭支出可能较上年同期下降0.6%，连续第15个月下滑，尽管降幅小于4月的1.4%。

“消费者在汽车和家电等耐用品方面的支出呈现增长，但薪资增长依然低迷，因此消费者支出的复苏步伐将维持缓慢，”信金中金总合研究所分析师角田匠表示。

日本5月求职求才比料持稳于1.48，维持在1974年2月以来最高位，当时为1.53。5月失业率预计为2.8%，持平于前月。

日本总务省将于周四2330GMT公布核心CPI、家庭支出和就业数据。

日本经济产业省将于周三2350GMT公布零售销售数据，周四2350GMT公布工业生产数据。

日本政府周四调高对经济的整体评估，为六个月来首见，反映民间消费逐步回暖表现，也凸显出政府对出口拉动经济扩大复苏深具信心。(完)