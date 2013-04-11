调查：日本央行若进一步放宽政策 料将加大购买风险资产

* 分析师预计选项之一是日本央行将买进更多日本公债

* 出口复苏步伐是经济成长的关键

路透东京4月11日 - 路透调查显示，日本央行如果打算进一步扩张已很激进的刺激计划，以帮助经济摆脱近20年的通缩困局，可能会购买上市交易基金(ETF)和房地产信托基金等风险资产。

受访分析师的另外一种主流观点是，如果扩大刺激力度，日本央行将会增加买进长期公债。上周央行决定在两年内将日债和ETF的持有量增加一倍。

日本央行上周四公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿(兆)美元。

尽管如此，分析师仍预计本财政年度经济仅将增长2.2%，与上个月的调查预估一致。

分析师们亦对央行是否能在两年内实现2%的通胀目标表示怀疑，前提为不考虑预期的消费税上浮影响。

“如果有影响日本经济并令加大通胀目标实现难度的事件发生，比如海外的负面影响，那么日本央行将可能会再度放宽政策。”农林中金总合研究所经济分析师南武志表示。

在日本央行的大规模刺激计划公布一周后，多数分析师都不确定该央行是否将在4月26日的下次政策会议上采取进一步举措，他们也无法确定日本央行何时会再度放宽政策。

此次针对日本经济展望的调查在4月5-10日间编制，总共有30位分析师参加，但一些人拒绝对日本央行政策的补充问题作出应答。

根据受访分析师观点，未来一旦决定进一步放宽政策，日本央行将很有可能选择增加购买风险资产的数量。

日本央行最有可能采取的第二种办法是购买长期公债。

两位分析师认为，日本央行将取消或下调对商业银行存放在央行账户中超额准备金支付的利率。有一位称日本央行可能开始购买海外债券，另有一位表示可能开始买入资产支持债券。

日本央行的新宽松政策令日圆兑美元加速下跌并触及四年低点。日经指数.N225则触及2008年7月迄今最高。指标10年期公债收益率触及纪录低位。

根据另一份有关央行政策改变后市场预期的路透调查，分析师们称其对日本资产的预估发生了根本性转变。

**无法达成通胀目标**

18位分析师称，日本央行将无法在两年内实现通胀目标。其他分析师均未回答此一问题。

当问到是否能在2018年前达成2%的通胀目标，13位分析师中有八位表示日央行有机会达成。

“央行要在两年内达成通胀目标或许很难...但在黑田东彦的五年任期内，或许有此机会，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示。

调查显示，日本2013/14财年核心消费者物价将上升0.2%，而2014/15财年则可能上升2.5%，因预计提高消费税。这个预估和3月的前次调查相仿。

对于日本央行购买政府债券的新计划是否过度，分析师看法分歧。回应此问题的13位分析师称并未过度，七位则认为过度。

分析师还将日本2013/14财年工业生产增长预估下修为3.4%，2014/15财年预估则下修为增长1.2%，1月时的前次调查预估本财年和下财年工业生产分别为增长3.8%和1.7%。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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