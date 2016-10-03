调查：未来一年主要国家主权债券收益率不太可能飙升

路透9月30日 - 一项路透调查显示，尽管美国料将升息，但未来一年主要国家主权债券收益率不太可能反弹，因温和的全球增长和通胀前景支持投资者对避险资产的需求。

虽然债市策略师并不认为，收益率曲线或许会很快恢复正常，但他们乐观地认为，将收益率曲线作为政策目标的日本央行可能会在一年内获得成功。

由于包括欧洲央行和日本央行在内的全球多家央行已实施负利率，全球有超过10万亿(兆)美元主权债券的收益率为负，意味着投资者必须为持有债券付出代价。

对60多名固定收益策略师和分析师进行的最新调查显示，未来12个月10年期美国公债收益率仅会比上周五上升约45个基点。

未来一年欧元区、英国和日本的指标公债收益率料会上涨，不过分析师称，上升将是逐步的，而且升幅将不及之前预期，这与对美国公债收益率的预估类似。

摩根大通的分析师在最近的一份报告中表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在12月升息的可能性加大，以及日本央行刚刚调整政策将收益率曲线作为政策目标，这些都“表明未来数月收益率面临上升风险”。

但他们补充称：“考虑到美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明相对强硬，加上未来几年收紧政策步伐缓慢，短期内美国公债收益率曲线仍可能趋平。”

**看法大致持平**

对于未来12个月主要国家主权债的收益率曲线是否会大幅趋陡，认为会和不会的受访分析师人数大致持平。

28名对这一问题做出回答的分析师中，有14人表示他们认为这种情况会发生，九名分析师认为没有十足把握，四名分析师表示，不认为这种情况会发生。

调查预计，到明年这个时候，两年期美国公债收益率将为1.20%，高于上周四的0.75%。

调查显示，未来一年日本10年期公债收益率料将升至零。日本央行最近在大幅调整货币政策时，将10年期公债收益率为零作为正式目标。

调查还显示，分析师预计，到2017年9月底，10年期德国公债收益率将从目前的零以下升至0.20%。两年期公债收益率料为负0.53%。

调查还显示，未来一年英国10年期公债收益率料较当前水平料上涨约30个基点，升幅约为1%。(完)