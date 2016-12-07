调查：超低债券收益率时代将成过去 但大涨尚未到来

图为欧元、美元、英镑和日圆等货币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透12月6日 - 周二公布的路透调查显示，主权债券收益率(殖利率)极低甚至有负值的情况很快将成为历史，债券分析师预计通胀跃升才会使之大涨。

债券策略师和经济分析师多年来预测利率上升、收益率曲线回到近十年前金融危机前的情况一直落空。

但特朗普上月当选美国总统引发全球债市大幅抛售，推动收益率上升及美元上涨，因预期新的财政刺激计划将推高通胀，加快美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息步伐。

上周路透对60名分析师进行的调查显示，很多人仍然认为最近债券收益率大涨更多的是应激反应，而不是新趋势的明确开始。主要主权债收益率明年料仅会温和上涨。

“尽管对特朗普政策的期待或已点燃了对美国经济恢复景气的憧憬，但当前美债卖压过度，且外界对特朗普贸易政策可能会对全球贸易及成长所带来的负面冲击估计不足，”荷兰合作银行市场分析师Stefan Koopman指出。

“惟有在通胀预期持续上扬的情况下，收益率曲线才会长期陡化；而鉴于薪资通胀并未令人信服地上扬，通胀预期持续上扬的可能性不大。

市场普遍预期美国10年期公债收益率一年后将仅较周二水准高约20个基点。

未来一年，欧元区、英国及日本指标债券收益率料亦随美债普遍上扬。

对全球主要政府债券收益率的12个月预期，也较去年同期调查水准为低。外界当时普遍认为美联储将在近10年来首度升息，且今年再数度升息。

回答了一个额外问题的33名策略师中，有占多数的28名认为主权债收益率长期较低的情况已经结束。其余五人则不认同。

“始于(2016下半年的题材)，在2017年仍将持续--通货再膨胀压力持续累积，增长略高于趋势，”摩根大通欧洲利率策略主管Fabio Bassi表示。

不过最准确的预估者之一表示，目前的问题是，收益率与美元的涨势对经济活动是否会有负面影响，进而引发新一轮的公债收益率下滑。

美联储下周会议上几乎肯定会升息，明年料也将进一步调高利率。

但全球其他多数央行仍维持中性或宽松政策，而且由于增长与通胀偏弱，此一模式料持续较长一段时间。

此外再加上英国公投脱欧和意大利公投之后、以及明年法国和德国大选之前席卷欧洲的反建制浪潮，亦可能压制债券收益率。

“全球贸易增长疲弱、几个严重受创新兴经济体的复苏脆弱、以及多国的政治立场从中间派转向极端，都意味着局势将持续存在变数，”荷兰合作银行的Koopman说道。

有29名分析师回答了另一个额外问题，其中占微弱多数的16名分析师表示，未来一年多数或部分欧元区公债收益率升至主权债务危机期间水准附近的风险“温和”。10名分析师称这种风险“很小”，其余三名分析称“几乎没有”；无人表示风险“严峻”。

“债券收益率现在普遍上涨，原因很多，但并不是出于对欧洲发生金融危机的担忧，所以这次债券收益率的上涨应会更加有序，”Bank of the West的Scott Anderson说道。

“此外，欧洲央行将继续在欧洲市场上积极购债。”(完)