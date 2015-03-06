调查：2015年巴西经济料陷入衰退 但评级不会被下调

路透巴西利亚2月26日 - 根据2014年路透调查中对巴西数据预测最准确的机构，巴西经济可能已经处于衰退，如果由于乾旱的关系，下半年政府强令电力限量配给，经济放缓恐怕会恶化。

巴西咨询机构Rosenberg & Associados首席经济学家Thais Zara表示，尽管经济情况不佳，但近期巴西政府致力于缩小预算缺口，或将帮助该国避免债信评级下调。如果巴西评级遭遇下调，有可能会接近甚至直接跌入垃圾级。

“今年有多个经济成长走低的原因：财政和货币政策收紧、就业市场恶化、信贷成本上涨，大型石油和建筑公司腐败调查案的影响，此外还有水和电的限量配给等。”Zara说。

“不过如果有迹象显示政府正在努力改善财政状况，那么就将避免评级下调，”她表示。

Rosenberg在2014年针对巴西的路透调查准确性方面排名第一，位居其后的是瑞银和Itau Unibanco。排名中考虑了对国内生产总值(GDP)、通胀率和失业率的预估。

Zara对2015的看法比其他分析师来得更加悲观，预测巴西GDP将萎缩1.5%。近期央行对约100家机构的调查预估中值为，GDP将下滑0.5%。

她的预估是假设巴西今年稍晚将需要限电，限电一事尚未获得当局证实。如果不需要限电，那么经济仍将萎缩0.7%，主要是上半年萎缩较多。她认为限电的可能性有45%。

“即使没有限电，投资仍面临供电方面的不确定性，”她表示。

根据她的基本假设情况，通胀料仍偏高，年末时将接近7.4%。即使考虑到2个百分点的容忍差距，这仍将是巴西央行自2003年以来首次未达4.5%的通胀率目标。

Zara预期巴西指标利率年底时将从目前的12.25%升至13%。巴西雷亚尔兑美元可能在3关卡徘徊，尤其是如果美联储一如预期在今年稍后升息。(完)

(编译 洪曦/戴素萍; 审校 李春喜)

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