调查：巴西和墨西哥股市2014年可望上扬

* 巴西股市Bovespa指数今年底时料为52,000点

* 世界杯及总统大选为巴西股指风险因素

* 墨西哥股指12月底时料达44,750点

路透圣保罗/墨西哥城3月20日 -周四公布的路透调查显示，巴西股市Bovespa指数.BVSP过去一年表现糟糕之后，应可随着全球复苏上涨。墨西哥股市则将随着市场改革产生效应而好转。

巴西股市过去12个月跌幅将近20%，表现几乎在全球主要股指中垫底。投资者担心利率上升，通胀持续高企，政府财政能力越来越弱，还有能源危机威胁等疑虑，使得巴西股市积弱不振。

路透过去一周进行的调查显示，分析师认为，巴西股指应该不会跌破本周触及的八个月低点了。

分析师预估，到2014年中时，Bovespa指数料从周三收盘位上涨3%至48,000点，年底时上涨至52,000点。

如此一来，该股指2014年全年涨幅预估将只有1%，远低于12月路透调查预估中值的59,000点。

“股市的好转并非来自巴西经济，因该国经济势将疲软，反而是因为市场已经跌深，而且全球景气也会改善。”OramaInvestimentos分析师Alvaro Bandeira说。

16位受访分析师中，大多数分析师表示和发达市场相比，巴西股票估值诱人，但仅有少数对强劲复苏有信心，因为前方仍有诸多风险。

首先就是即将在10月进行的巴西总统大选。有些分析师认为选情激烈可能会导致政府为了提升短期经济表现而介入民间产业。

其他主要风险包括：巴西最大贸易伙伴中国经济放缓，中国评级甚至有遭降评之虞；还有巴西6月将主办世界杯足球赛，期间预计生产力将下滑。

墨西哥股指IPC.MXX过去12个月下跌约10%，到年底时应可上涨至44,750点，较2013年收盘水平上涨5%。(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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