调查显示支持主办世界杯的巴西人已不足半数

路透圣保罗4月8日 -Datafolha周二公布的调查显示，不到一半的巴西人支持巴西6月主办世界杯，大多数巴西人认为主办世界杯弊大于利。

支持巴西主办世界杯的人数比例为48%，低于2月时的52%，也是第一次低于50%，不过Datafolha称差别在误差范围内。

2008年11月时，支持率一度高达79%，但超支、致命建设事故以及对工期延迟可能影响巴西国际形象的担忧导致巴西人对举办世界杯的支持率下降。

调查显示，反对主办世界杯的比例在上升，目前为41%，高于2月时的38%和2008年时的10%。

对于热爱足球运动、赢得过五次世界杯的巴西来说，上述调查结果令人吃惊。巴西赢得世界杯的次数居于全球榜首，巴西上次主办世界杯是在1950年。

调查还表明，55%的受访者认为主办世界杯弊大于利，只有36%的受访者认为利大于弊。

4月2-3日进行的这项调查涉及162个城市的2,637名受访者，误差范围为上下两个百分点。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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