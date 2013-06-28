调查：布兰特原油今明两年料进一步下跌

* 布兰特原油2013年均价料为106.30美元，2014年料为105.70美元

* 美国原油2013年均价料为94.70美元，2014年料为96.50美元

* 布兰特/美国原油价差2014年料缩减至9.20美元

路透6月27日 - 周四公布的路透调查显示，布兰特原油价格今明两年料进一步下跌，因中国石油需求增长可能放缓，供应增加，使油价承压。

但随着美国中西部的过剩供应耗尽，美国轻质原油期货(即西德克萨斯中质油/WTI)价格可能略为上升。这料缩减两种指标原油的价差。

路透月度调查访问的26位分析师预估，北海布兰特原油期货2013年均价料为每桶106.30美元，远低于去年的均价111.70美元，明年则料降至105.70美元，比上个月个调查低0.80美元。

“宏观和金融背景仍不利油价，全球风险偏好降低，美元力道再现，对于中国的疑虑升温，都支持我们相对偏空的观点，”Capital Economics的Julian Jessop称。

美国原油今年均价料为每桶94.70美元，2014年则料升至96.50美元。

但油价受到一些地缘因素的支撑，因叙利亚内战拖累中东地区其他产油国的疑虑升温，升高供应中断的风险。

布兰特原油较美国原油升水今年料为11.60美元，2014年料缩减为9.20美元。布兰特/美国原油升水周二(6月25日)盘中曾降至5.60美元，为2011年11月以来最窄水准。

“随着秋季美国新油管输送扩容，美国原油将继续缩小与布兰特原油的价差，”德国商业银行的Carsten Fritsch指出。

虽然仅有Capital Economics预测布兰特原油今年将低于100美元，但有六位分析师预期布兰特原油2014年将跌破100美元。

此次调查中，对布兰特原油价格预估最高的是巴克莱，预测今明两年均价分别为112美元和130美元。(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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