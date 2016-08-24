退欧公投后英国银行业已流失大量企业客户--民间调查

路透纽约8月23日 - 根据周二公布的一项民间调查，6月的退欧公投后，英国银行可能流失不少欧洲与本国企业客户。

这项由美国康乃狄格州顾问公司Greenwich Associates提供的调查显示，因为英国退欧的缘故，约有40%欧洲企业与将近25%的英国企业已经或正在规划重新分配银行业务。

Greenwich表示，部分欧洲企业计划将其业务从英国银行转移至大型跨国银行。

“英国退欧公投之后，全球性的银行成为最大赢家，有20%欧陆企业计划增加与这类银行往来，英国企业则维持中性，”负责撰写这份研究报告的Greenwich董事总经理Tobias Miarka在声明中说道。

接受Greenwich调查的欧洲大型企业有三分之一表示，预期英国退欧的短期影响料为负面或非常负面。它们的长期看法更加黯淡，有45%认为英国退欧的长期影响为负面或非常负面。

“这些疑虑促使企业为自身业务寻求保护之道，”Greenwich在声明中表示。

由于短期最大的疑虑在于外汇曝险，因此近半数接受调查的大型英国企业与约三分之一欧洲企业，检视了自己的外汇与利率对冲策略。(完)