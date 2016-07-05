英国退欧公投后 悲观看待经济前景的企业比例上升近一倍--调查

达沃斯论坛：特朗普顾问称需对强势美元相关风险保持警惕
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透伦敦7月5日 - 周二公布的一项调查显示，英国公投脱欧后企业信心急剧下降，这支持了该国经济在决定脱欧后可能进入艰难岁月的看法。
根据YouGov和英国经济与商业研究中心(Cebr)的调查，公投后的一周对未来12个月经济感到悲观的公司比例从公投前的25%跳升至49%。
英国公投退欧已引发政治混乱、英镑大跌，且给经济前景蒙阴。
在此背景下，英国央行总裁卡尼曾表示，夏季时可能需要向经济提供更多的刺激。
“这些数据...表明（对英国退欧）的反应是非常震惊。”Cebr的主任科夫（Scott Corfe）称。
“企业不仅对经济状况普遍持更悲观的看法，他们自己对未来12个月国内销售、出口及投资的预期也大幅下滑。”
这项对英国1,000家企业的调查还显示，26%的受访企业对他们自己的业务前景持悲观看法，高于英国退欧公投前的16%。
调查显示，企业对未来一年业务前景的看法日益悲观，他们对国内销售、出口、资本投资的预期均大幅下滑。（完）
(编译 李春喜/侯雪苹；审校 许娜/张荻)
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