英国近半数民众认为退欧公投将损害经济--Markit调查

路透伦敦11月22日 - 周二公布的一项调查显示，近半数英国家庭认为，长期而言，英国退出欧盟的决定将损害经济，比例较几个月前大幅上升。

调查公司Markit指出，11月有49%的英国家庭认为，由于英国公投退欧，未来10年的长期经济前景已变差，8月及7月的比例分别为47%及42%。

“对许多选民而言，退欧公投是关于经济以外的其他议题，但最新调查凸显出，英国退欧的经济代价料将高于先前想法，”Markit首席企业经济学家Chris Williamson称。

各个年龄层对经济前景的看法存在差异。只有55岁以上的受访者认为英国公投退欧将利大于弊，年轻人仍是对英国退欧经济影响看法最为负面的群体。

这项调查由益普索MORI进行，访问了1,500名英国民众，调查时间为11月9-13日。(完)