英退令伦敦金融中心名望下降 但欧洲城市仍望尘莫及--调查

路透法兰克福3月27日 - 根据一项周一发布的调查，随着英国准备启动脱离欧盟的程序，伦敦做为金融中心的名望已有所下降，尽管其他欧洲城市仍望尘莫及。

Z/Yen全球金融中心指数(GFCI)评估88个金融中心的排名，伦敦仍居榜首，其次为纽约，和新加坡、香港、东京这三个有影响力的亚洲城市。

调查并显示，银行和其他受调者越来越担心英退，以及美国和欧洲渐倾向保护主义。

“英退是所有金融中心的主要不确定性来源，不只是伦敦。”该报告作者指出了受调者共同的抱怨。

“伦敦的评分下降并没有让欧洲大陆受益。”Z/Yen集团的Michael Mainelli表示。

这项调查是根据行业人士对城市名声、基础建设或商业环境的看法，伦敦的评分自去年9月以来急剧下降。

德国和法国政界希望把握英退的机会，提高法兰克福和巴黎的地位。

但巴黎在全球金融中心排行榜中排名29，持稳去年9月；法兰克福、卢森堡和都柏林分别排名23、18、33，都比早先的调查退步。(完)