调查：英国明年初料将启动脱欧程序 英镑还会进一步下滑

路透伦敦12月2日 - 路透调查的外汇策略师认为，英国政府在明年初正式启动脱离欧盟程序，而且6月脱欧公投以来的英镑跌势恐怕还没结束。

在英国决定退出欧盟之后，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)表示打算在明年3月底之前启动里斯本条约第50条规定，展开为期两年的退欧程序。

在路透本周进行的月度调查中，27位做出回应的策略师中有20位认为，决定官员将坚守上述安排。回应此问题的策略师驻地全都不在英国。所有英国主要银行都拒绝回应。

多伦多满地可银行(BMO)的策略师Benjamin Reitzes表示，“他们现在很难把话给吞回去。”

对超过60位策略师所做的更全面调查结果显示，英镑恐将进一步下跌；退欧公投过后，英镑一度下跌约20%，之后略为回升，目前跌幅略超过15%。

英镑兑美元目前在1.26附近交投，而策略师对于英镑汇价的预估与11月调查的看法差距不大。根据最新调查，预估一个月后英镑报在1.23美元、六个月后报1.21美元、一年后将小升至1.22美元。

上月调查指出，一旦启动第50条程序，英镑最低可能跌到1.15美元。

澳洲国民银行(NAB)的Nick Parsons表示，“预估英镑下跌，是因为英镑和美元的情形都暗示英镑会走低。”

“我们预期明年上半年美元会走强，而我们也预期围绕英国经济和英国脱欧的不确定性继续打压英镑。”

上周英镑兑欧元创下2015年初以来最长的周线涨势，一方面受到近期连串经济数据表现不俗提振，一方面则是受助于欧洲大陆的政治风险疑虑。

不过英镑兑欧元未来料陷入挣扎，尽管欧元兑美元跌至平价、甚至更低水准的预期增强。

欧元兑英镑周四报约0.8470英镑，调查预估一个月后报0.86英镑、六个月后报0.8640英镑、一年后报0.8710英镑。(完)