调查：英国很可能在签署双边贸易协议后脱离欧盟 经济不会衰退

路透伦敦12月6日 - 周二公布的路透调查结果显示，英国很可能在签署双边贸易协议后才脱离欧盟。调查亦暗示，英国经济几乎没有可能陷入衰退。

自6月23日退欧公投后，英国经济表现远优于之前预期。在可预见的未来，英国央行料不会进一步放宽货币政策。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)称，她最晚在明年3月底启动里斯本条约第50条。但退欧进程将会向哪里发展，迄今几乎没有线索。

调查中有一项额外问题是给四个可能发生的结果排序，回答这一问题的受访者中多数称，欧盟和英国达成双边协议是最有可能的结果。

一些国家已与欧盟磋商协议，谋求双方获得更大的市场准入，降低关税，并制定规则标准。

排第二和第三的结果可能性非常接近，但排第二的结果认为英国将作为世界贸易组织(WTO)独立成员，不签署任何特定协议。多数分析师认为，以WTO规则为基础进行贸易，对英国经济成长前景的拖累可能最重。

可能性排第三的选项是，英国作为欧洲经济区(EEA)成员国，可以与欧盟进行商品和服务的自由流动。EEA成员国必须支付会员费，并同意对移民不设限制。

外界持续臆测特雷莎·梅倾向于“硬退欧”，即放弃欧盟单一市场准入，从而获得限制移民的权力。

没有受访者认为英国会忽视公投结果，继续留在欧盟，这是最不可能的结果。而同一批受访者在10月调查时认为，这一选项对英国经济长期表现最为有利。

**输入型通胀**

公投后数周，英国央行将利率下调至纪录新低0.25%，并重启资产购买计划以支撑料将陷入衰退的经济。

但衰退并没有发生。最近这次调查的预估中值显示，未来一年降息一次的可能性仅为20%，至少到2019年央行料不会调整政策。2019年是这次预估时间范围最远端。

过去几天访问的分析师有60位，但无人预测央行将在12月15日的下次议息会议上降息。

“如果发生全球金融危机，英国可能会像其他发达经济体一样受创，否则该国经济会韧性十足继续保持成长，”ADM Investor Services的Stephen Lewis称。

不过，成长幅度将比较温和，或逊于央行预估，今年经济料成长2.0%，明年仅成长1.1%，2018年为1.4%。在11月作的调查中，分析师预测这三年经济成长率分别为2.0%、1.1%和1.5%。

公投后英镑兑美元一度最多下跌20%，现已小幅反弹，目前跌幅缩减至15%左右。

这提振了一些出口企业，但也可能推升通胀。明年消费者物价料上升2.4%，2018年或增长2.6%，均将高于英央行2%的目标，与11月的调查结果一致。(完)