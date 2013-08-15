调查：英国面临楼市再现泡沫风险

8月13日在伦敦街头拍到的房屋出售广告。 REUTERS/Andrew Winning

路透伦敦8月14日 - 路透访问的分析师认为，英国正面临房价再次失控上涨的风险，其中绝大多数受访者认为，未来五年中出现这种情况的可能性在50%或更高。

尽管抱有上述顾虑，但受访分析师仍普遍认为，近期经济数据的改善预示着英国经济正在可持续的复苏。在过去三年中，英国经济一直在衰退泥潭中苦苦挣扎。

英国政府今年推出“帮助购房”计划，通过预算与其他措施促进借贷。房屋市场受此帮助加速升温，成为对经济的信心增强的一个信号。

不过由于人们对1997-2007年的楼市荣景依然记忆犹新，也有人担心英国正回到曾导致房价在10年里大涨两倍的心态当中。

从周五起开始受访的29名分析师中，仅有九人认为再次出现楼市泡沫的可能性很小。另外20人中，有七人认为出现泡沫的几率有五成，11人认为可能出现，还有两人认为非常可能出现。

英国皇家测量师学会(RICS)7月调查结果显示，房价涨幅为2006年以来最大。官方数据也显示，伦敦房价在6月较上年同期跳涨8.1%。

英国央行总裁卡尼上周在记者会上被问及再度出现楼市泡沫的前景时，并未谈及这是否对经济构成风险，而是说市场应当了解：抵押贷款申请数量仍远低于历史平均水平。

房价上涨将支撑经济复苏，因为它会令业主感觉自己更加富有，从而更倾向于花钱。

路透调查显示，英国经济至少在未来18个月内将进一步改善。

35名受访分析师中有30人称，良好的采购经理人指数(PMI)，消费者信心的增强以及零售前景的改善都预示着，备受打击的经济正在回到正轨。

分析师普遍预期，英国经济在明年底前可望每季增长0.4-0.5%，较上个月的结果基本没有变化。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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