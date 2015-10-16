调查：黄金和白银料在2016年继续下跌走势

路透伦敦10月15日 - 周四发布的路透调查显示，第三季黄金价格走势疲弱，今年料将遭遇进一步的挫折，而且明年金价料继续走低。

路透在过去两周对38位分析师和交易员进行的调查显示，2016年金价平均预估为每盎司1,153美元，较7月时的调查预估下降了8%。

今年平均金价预估为每盎司1,165.50美元，低于上一季度预估的1,193美元。今年迄今的平均金价为1,177美元，但预计在第四季将跌至1,125美元。

“打压金价持续下跌的因素主要来自两方面--美联储升息预期，以及全球实货和投资需求不振。”黄金矿业服务公司(GFMS)分析师Johann Wiebe说道，“我们预计金价将继续承压，可能在年底前创下新低。”

黄金在第三季下跌5%，为一年来最差季度表现，白银也下滑7.8%。两种贵金属都受累于美联储将结束超宽松货币政策的预期。

此外，分析师称主要黄金消费国--中国和印度的实货需求疲弱，这亦打压金价。印度黄金贴水本周升至三个月高位，因零售需求不振，供应充裕和金价走高。

今年迄今的白银均价为每盎司15.97美元，预计全年均价在15.84美元，第四季价格可能降至15.14美元。银价明年预计为每盎司16.00美元，低于三个月前预估的17.21美元。（完）