近半数企业削减欧元区市场敞口 转投新兴市场--调查

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透伦敦11月27日电---美国谘询公司埃森哲(Accenture)周二公布的一项研究报告显示,近一半的企业已削减对欧元区的敞口,因受欧元区债务及银行业问题困扰.
但该谘询公司还发现,欧元区一半企业希望趁此危机寻求在区内的并购机会.
对中国企业来说,抱有这样目的企业比例已升至71%.
埃森哲调查了450家企业,96%的受访企业的年营收至少为10亿美元.
受访企业中,46%的企业表示正在将生产或供应链活动移出欧元区.这其中包括10%的企业可能完全退出欧元区市场.
埃森哲调查发现,44%的受访企业已加快在高增长的新兴市场的投资.
与此同时,近60%的德国和西班牙受访企业已开始、或很快将开始在欧元区内寻求收购.
"欧洲经济增长缓慢且充满不确定性,肯定使投资新兴市场看起来具有吸引力,"埃森哲负责战略事务的董事总经理Mark Spelman称.
"但长期来说欧元区仍是不错的押注,大量表现良好的企业预计将出现自体和非自体成长的机会,"他在声明中称.
70%的中国企业热衷於通过收购在欧元区扩张,但只有20%的受访美国企业考虑走并购路线.(完)
--编译 于春红;审校 丁琦
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