调查：加拿大央行料持鸽派立场 并下调今年经济增长预估

路透渥太华7月12日 - 加拿大央行周三在公布其季度货币政策报告时料将持鸽派立场，但会维持利率不变，指出英国退欧等全球不确定性及国内消费者负债累累是经济面临的风险。

虽然房屋市场火热帮助支撑了该国原本停滞不前的经济，但加元走软未能刺激出口。分析师称，加拿大央行可能会下调2016年经济增长预估，但调降幅度并不足以证明其应该下调官方利率。

路透上周访问的逾40名经济分析师一致预计，加拿大央行将在周三的会议上维持利率在0.5%不变。该央行上次调整利率是在2015年7月，当时将指标利率从0.75%调降至0.5%。

周三的货币政策报告可能还会聚焦经济的下行风险，包括英国公投退出欧盟，以及美国经济增长动能不足以帮助加拿大摆脱困境。

加拿大央行总裁波洛兹曾表示，他期望加元走软帮助制造企业增加出口，并使经济摆脱对能源行业的依赖从而实现再平衡，但工业和出口领域的复苏已陷入停滞。(完)