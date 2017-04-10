调查：加拿大经济虽然改善 但似乎不能作为升息信号

路透4月7日 - 路透调查中将近半数受访分析师认为，加拿大经济成长前景今年已经改善，但在美国贸易政策不够明确的情况下，加拿大央行对升息采取谨慎态度，是正确之举。

路透对38位分析师的调查结果认为，加拿大今明两年的经济成长率预计分别为2.1%和2.0%。1月调查时认为两年均成长1.9%。上一季成长经济料成长2.6%，与去年第四季相当。

预计美国对加拿大出口需求将会增强、政府以刺激性支出方式为经济提供支持且大宗商品价格有望上涨，这些因素都令加国经济前景更加亮丽。

但调查认为，直至明年初，加拿大央行可能在货币政策方面继续采取等待观望态度。

RBC Capital Markets的Josh Nye认为，尽管近期一系列经济数据颇为强劲，但美国贸易保护主义的风险仍然存在。

“未来一年美国的贸易政策可能会是什么样子，我们还不是很明确，”他说。

美国总统特朗普誓言要重新协商北美自由贸易协议并考虑对进口品加征边境税，这可能严重损害加拿大的出口，因为加国约75%的出口商品都是卖给美国。

尽管美加两国的货币政策分歧令加元在过去三年不断走软，但加拿大央行指出，该国出口面临竞争性挑战，近期数据显示2月出口下滑为将近一年来最严重。

分析师表示，如果特朗普把贸易保护主义付诸行动，加拿大出口可能进一步下降。

尽管近期强于预期的数据以及美国升息使一些人预测加拿大会提早升息，但加拿大央行总裁波洛兹上周表示，升息过早可能使经济陷入衰退。

关于调查额外问及的一个问题，多数回覆者都表示，央行没有过分看重近期经济改善的迹象，这是正确之举，他们认为美国贸易政策是加国未来一年面临的最大风险。

油价也可能再度下跌。尽管目前油价持稳在每桶55美元左右，但距离2014年中期触及的高位116美元还很远，且大宗商品分析师也不确定近期关键产油国的减产行动是否足以抵消美国生产增加的影响。

美国政府还未明朗化的贸易政策会对加拿大的竞争力和贸易产生什么影响，对此加国政府还在观望，继去年公布大型基础设施建设支出计划后，在其第二份预算案中没有提供什么新的刺激举措。(完)