调查：加元短期内料下跌但之后企稳回升 因加拿大央行准备升息

路透多伦多6月1日 - 周四的一项路透调查显示，加元在短期内可能下跌，但12个月后料将企稳，因国内经济走强鼓励加拿大央行让市场为升息做好准备。

根据逾50名外汇策略师的预估中值，加元兑美元三个月后料小幅下滑至1.36加元或0.7353美元。加元是今年至今表现最差的G10货币之一。

但受访者预计，加元六个月后料持稳于1.36，一年后反弹至1.35，与周四汇价水准大体相当。

策略师表示，加拿大央行传递出正准备收紧货币政策的信号，将抵消美国联邦储备委员会(美联储/FED)预期中的升息带来的压力。

周三公布的数据显示，加拿大第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长3.7%，3月GDP较前月增长0.5%。

“(经济中)似乎没有那么多的闲置产能需要消化了，”CIBC Capital Markets分析师Nick Exarhos称，“加拿大央行将不会比美联储落后太多。”

他预计，加拿大央行或将在2018年上半年把政策利率从0.5%上调至1%。(完)