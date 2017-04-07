调查：加元料短暂小涨后走跌，因美加利率政策前景迥异

路透班加罗尔4月6日 - 一项路透调查显示，加元未来几个月将走跌，受经济前景不确定性，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前景打压。

虽然加拿大第一季经济增长强劲的预期，短期内可能带动加元小涨，但路透对将近50名汇市分析师的调查显示，三个月后加元/美元将跌至1.35加元，年底也将收在同一水平。

目前加元价位已较去年同期下滑3%。

即使美联储3月升息，并计划今年再升息两次，但加拿大央行在2018年前料不会加息。加国央行在2015年两度降息。

“这基本上是政策差异的题材，”加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

虽然受访者预期加元兑美元一个月后将由周三收盘价1.3434加元微升至1.34，但预估值区间相当大，从1.28至1.39加元不等。

2016年路透汇率调查中预估最准确的富国银行预期，加元兑美元一年后将下跌5%至1.41加元。(完)