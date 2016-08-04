调查：油价下跌和加拿大经济低迷料拖累加元未来数月小幅走贬

路透8月3日 - 一项路透调查显示，加元兑美元未来几个月料小幅走贬，加拿大国内经济低迷以及油价下跌料打压加元。

对逾50位外汇策略师的调查显示，加元兑美元三个月后料跌至1.3200加元，较周二收盘价1.3102下跌近1%。这与上个月的调查预估一致。

加元兑美元5月3日触及10个月高位1.2461加元后，到现在已贬值近5%。

“我们预计整个第三季油价持续承压，这将打压加元，”美银美林的汇市策略师Ian Gordon表示。加拿大是主要的石油出口国。

“2014年至2015年的油价下跌所带来的众多冲击尚未完全反映出来...(加拿大)经济将继续走势挣扎，特别是在出口业走软的背景下，”他补充称。

RBC Capital Markets首席技术分析师George Davis也预计，出口疲软和油价走低将施压加元，另外还有5月和6月阿尔伯塔省山林大火造成的影响。

“在一定程度上讲，美国经济数据强劲可能让市场预期美联储年底前升息的可能性加大，这也将对美元构成一定支撑，”Davis说。

不过，分析师预计加元兑美元12个月后回升至1.305加元，受助于明年经济增长好转。这与上次调查预估基本一致。(完)