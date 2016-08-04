调查：油价下跌和加拿大经济低迷料拖累加元未来数月小幅走贬

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透8月3日 - 一项路透调查显示，加元兑美元未来几个月料小幅走贬，加拿大国内经济低迷以及油价下跌料打压加元。
对逾50位外汇策略师的调查显示，加元兑美元三个月后料跌至1.3200加元，较周二收盘价1.3102下跌近1%。这与上个月的调查预估一致。
加元兑美元5月3日触及10个月高位1.2461加元后，到现在已贬值近5%。
“我们预计整个第三季油价持续承压，这将打压加元，”美银美林的汇市策略师Ian Gordon表示。加拿大是主要的石油出口国。
“2014年至2015年的油价下跌所带来的众多冲击尚未完全反映出来...(加拿大)经济将继续走势挣扎，特别是在出口业走软的背景下，”他补充称。
RBC Capital Markets首席技术分析师George Davis也预计，出口疲软和油价走低将施压加元，另外还有5月和6月阿尔伯塔省山林大火造成的影响。
“在一定程度上讲，美国经济数据强劲可能让市场预期美联储年底前升息的可能性加大，这也将对美元构成一定支撑，”Davis说。
不过，分析师预计加元兑美元12个月后回升至1.305加元，受助于明年经济增长好转。这与上次调查预估基本一致。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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