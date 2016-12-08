调查：加拿大股市2017年料上涨 但风险不容小觑

路透多伦多12月7日 - 路透调查显示，金融分析师预计加拿大指标股指2017年将以较缓速度上涨，但若美国总统当选人特朗普的减税和支出计划提振经济增长，则加股可望触及纪录高位。

但受访者称，这种前景面临的风险不少，指称特朗普的贸易保护主义立场、全球债券收益率大幅跳涨以及加拿大国内经济不稳都是值得警惕的因素。

特朗普当选总统“未来可能导致市场下跌，因为实际政策的潜在负面影响在估值偏高的市场可能变得比较明显，”Integris Pension Management Corp首席分析师Gavin Graham表示，他并预计加拿大股市明年下半年将回落。

特朗普承诺减税和增加基础设施支出，这对一些加拿大公司是好事，但他还表示，将重新协商国际贸易协议。美国是加拿大的主要贸易伙伴，如果保护主义升温损及全球经济增长，那么加拿大也很难独善其身。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE自1月触及三年低位以来已经上涨约30%。石油输出国组织(OPEC)国家上周达成标志性的减产协议给油价提供一些动能。而加拿大是主要石油出口国。

路透过去一周对逾20位分析师的调查预估中值显示，该指标股指到明年年底时将较周二收盘价15,125.80点涨逾6%至16,050点。

“我预计国内市场将温和增长，主要受助于企业获利反弹，”EdwardJones加拿大市场分析师Craig Fehr表示。

Fehr称，随着住房市场趋软，债务上升以及就业市场形势不稳抑制了消费者支出，若国内经济增长低迷，或许会限制股指涨势。

预估中值显示，该指标股指今年收官料将报在15,113点，年涨幅略超16%。调查显示，到明年中时该股指将达到15,704点。

“我们认为股市早就应该修正了，所以明年前段可能比较疲弱，”ortfolio Management Corp总经理Norman Levine表示。“但预计美国经济好转也将带动加拿大经济。”

加拿大经济前景面临的其他风险包括，全球债券收益率进一步升高。这将“引发连锁反应，比如消费者支出下降和消费者违约、企业获利减弱，导致资金纷纷涌向美元，促进民粹主义政治的蔓延，”Sprung Investment Management总裁Michael Sprung称。

另一份路透调查显示，2017年全年加元料走软。第三份调查则显示，全球主权债收益率上升，不过在最近投资者逃离债市之后，收益率涨势将更为缓和。(完)