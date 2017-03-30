调查：加拿大股市到年底料刷新纪录高位 但估值过高引人忧

路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。

路透调查访问了逾20位投资组合经理和策略师，他们的预估中值是，多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE到2017年底将上涨3%至16,000点，刷新2月创下的纪录高位15,943.09点。周三时该指数收报15,657.63点。

该股指2016年上扬17.5%，自2009年3月全球金融危机期间触及的低位上涨逾一倍。预计到2018年中期涨至16,470点。

“股市涨势持续八年了，但涨势不会因为涨得久就消退，只会因为经济衰退而消退，”Nicola资产管理公司的投资组合经理Ben Jang说。

近来全球经济提速之势将有助于和大宗商品密切相关的加拿大股市，而加拿大国内经济也走强。并且，政府上周预算案决定推迟对投资者加税。

被问及TSX综合指数的估值时，过去一周作答的15位分析师中，有10位认为该指数估值过高，15位中的九位称指数到2017年底可能发生10%的修正。

一些分析师对美国原油价格近期跌破每桶50美元的走势心态谨慎，美国石油库存创纪录高位，以及不确定石油输出国组织(OPEC)是否将在6月之后延长减产计划，都打压了油价。(完)