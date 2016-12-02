调查：加元兑美元料继续走软 因美加货币政策迥异盖过油价涨势

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透多伦多12月1日 - 一项路透调查显示，加元兑美元未来数月料延续近期跌势，因预期的货币政策走向分歧盖过了油价走高的影响。原油为加拿大主要出口商品之一。
周四公布的对50位外汇策略师的调查显示，加元兑美元一个月后料走软至1.352加元，周三收报1.3429加元。
策略师预计，之后还将进一步下跌，六个月后料触及1.360加元，一年后跌至1.370加元，前月预期中值分别为1.330和1.310加元。
“(加元走软)主要反映我们预期美国利率继续上升将推动美元全线走强，”法国巴黎银行北美外汇策略主管Daniel Katzive称。
投资者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月升息，并且2017年还将继续升息。相比，据另一项路透调查显示，加拿大央行料在2018年之前一直按兵不动。
Desjardins资深经济学家Hendrix Vachon称，预计加拿大和美国的利差将继续走阔。
利差扩大将降低投资者购买低收益率加拿大债券的兴趣，从而削弱对加元的需求。
Vachon称，加拿大央行的鸽派立场将加重加元承压。(完)
(编译 刘秀红；审校 王兴亚)
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