调查：加元料迎来反弹 因油价上涨抵消美加利率前景分化影响

路透多伦多11月1日 - 路透调查结果显示，加元在未来一年将会走强，部分缩减近期跌幅，因油价上涨可抵消美国联邦储备理事会(美联储)升息而加拿大央行立场更趋宽松的影响。

本次对逾50名外汇分析师进行的调查显示，预计加元/美元三个月后料在1.3400加元水准交投，与周一收盘水准1.3408加元几近持平。

分析师预测认为，一年后加元/美元料走强至1.3100加元，但不及一个月前调查中预估的1.3000加元。

“原油价格看涨，这的确是我们预估加元升值的主要原因，”加拿大丰业银行外汇策略师Eric Theoret预测，加元12个月后将升至1.2500加元。

加拿大央行10月19日表示，在政策会议上考虑过降息。自此以来加元下跌3%，周五触及七个月低点1.3434。

一些分析师预计，央行更偏宽松的立场将在未来数月进一步打压加元。

“如果加拿大真的降息...从风险角度看，加元有可能跌得比我们目前预想得更深，” Desjardins资深经济分析师Jimmy Jean说。

隔夜指数互换数据显示，市场认为2017年中期之前降息的可能性为25%。

Jean预计加元三个月后将跌至1.3500加元，若降息没有发生且油价上涨，12个月后可反弹至1.3100。

BMO Capital Markets外汇策略全球主管Greg Anderson预期，美国民主党总统候选人希拉里克林顿将赢得大选，为此给加元在近期提供一些舒缓。

共和党总统候选人特朗普曾表示，如果当选，将重新谈判北美自由贸易协议，甚至干脆取消。

不过，Anderson预计未来几个月加元会跌至1.3600，因美联储加息将抵销油价上涨的提振。

他预计加元在六个月之后会反弹，届时美国财政预算和经常帐赤字情况恶化将成为主导因素，令美元承压。(完)