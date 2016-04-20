负利率迫使央行冒更大风险 以维护储备资产价值--调查

路透伦敦4月19日 - 一项调查周二显示，发达国家的负利率迫使央行储备管理者冒更大的风险，以维持数以万亿美元计的储备资产价值。

这项对77名储备管理者的调查还显示，大约32家央行现持有人民币投资，一年前为20家，当时国际货币基金组织(IMF)尚未决定将人民币纳入特别提款权货币篮子。他们总计管理价值6万亿(兆)美元储备资产。

报告显示，日本及欧洲一些市场普遍陷入负利率，迫使管理者将资金从部分货币撤出，投向以前通常无意投资的市场中。

“储备管理者面临前所未有而且瞬息万变的环境。所以很多管理者在过去一年对资产组合做出重大调整，”汇丰控股(HSBC)的央行、主权财富和公共基金全球主管Christian Deseglise对这份报告评论称。

“负利率对投资的影响尤其深远，导致使用存续期更长的投资工具，对使信贷风险的容忍度上升，使投资转向新的资产类别和货币。作为储备货币的人民币也迅速得到越来越广泛的使用。”

接受出版商Central Banking Publications访问的人中，约有80%表示负利率已经对储备管理策略造成影响。

该调查的所有受访者均要求不透露央行和储备经理的名字。

调查援引一名欧洲的储备经理称，各家央行已减少对欧元、瑞郎、瑞典克朗和丹麦克朗等货币的曝险，以应对负利率。

“这种调整正在影响汇率，”这名储备经理称。

国际货币基金组织(IMF)上个月发布的数据显示，欧元去年第四季在全球外汇储备中的比重降至不到20%，为近14年来最低。

瑞郎的比重基本持稳于0.3%，丹麦克朗和瑞典克朗则因比重太低而未单独显示。(完)