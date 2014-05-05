调查：金融机构固定收益部门对未来三个月降准预期继续升温

路透北京5月5日 -2014年第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对5月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期，但对未来三个月的降准预期继续升温。

中国整体经济仍然疲弱，这对债市形成支撑，但市场流动性可能因税费清缴和人民币贬值效应转趋中性，且融资扩张效应和新债供给压力逐渐显现，可能使得中国债市短期进入弱势震荡之中。

所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行5月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，与上月展望时一致。

同时，逾九成半受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率5月会续稳于20%，接近上月展望时水平。但未来三个月里，持降准预期的参与机构占比较上期展望时上升，其中降准一次至19.5%的机构占比为24%。

中国为应对经济放缓，已出台定向降准举措，自今年4月25日起，分别调降县域农村商业银行和县域农村合作银行准备金率2个和0.5个百分点。

中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。

调查并显示，今年5月末10年期国债收益率估值料为4.35%，较4月末上涨5个基点(bp)。

2014年第五期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 钟华; 审校 张喜良)

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