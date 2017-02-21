调查：韩国央行2月料连续第八个月按兵不动 因政治风险罩顶

路透首尔2月21日 - 韩国央行周四料维持利率不变，因通胀及出口上升未能抵消消费者信心下降的影响。涉及总统朴槿惠的政治丑闻对消费者信心造成打击。

路透调查的20名分析师均预期，韩国央行将连续第八个月维持政策利率于1.25%的纪录低位不变。

其中五名分析师预期今年稍晚将会降息，四名分析师则称下个政策行动将是在2018年升息。

韩国1月消费者物价指数(CPI)创逾四年来最大升幅，出口连三个月激增，使外界益发认为企业活动正增建动能。

尽管如此，1月消费者信心却降至2009年金融危机以来最糟糕水准，因朴槿惠遭弹劾后的政治动荡打压内需。

2016年第四季韩国民间消费仅增长0.2%，增幅低于第三季的0.5%。

“经济复苏的速度目前仍非常缓慢，这是因为制造业仍有许多过剩产能未消化，而且消费者信心也很疲弱，”星展银行分析师Ma Tie-ying指出。

“我们预期韩国央行2017年全年都将维持利率于1.25%。”

认为今年将降息一次的几位分析师指出，韩国全年经济成长料将脆弱，并预测政府将推出额外补充预算，央行也将同步放宽利率政策以配合。

上周，三星集团实际领导人李在熔因牵涉进贪腐丑闻被捕。特别检察官办公室称，可能还会对其他综合企业集团展开调查。这种行为恐将扰乱那些大型出口企业的重大投资和商业决策。

宪法法院正在检视朴槿惠弹劾案，将很快宣布裁定结果，由此决定朴槿惠是留任还是下台。

美联储快于预期的升息速度，料也令韩国央行可使用的政策选项变少，因美国升息会导致资金流出韩国，并令韩国家庭的债务负担增加。

韩国自2012年以来已经降息八次，旨在刺激国内需求和投资，但放宽政策也促使借贷活动再度火热，推动韩国家庭负债升至纪录高位。

“韩国央行致力于维持金融稳定。除非爆出家庭负债相关的风险，或是美联储利率正常化行动大幅减弱，否则韩国不太可能降息。”Eugene Investment & Securities固定收益分析师Shin Dong-soo说道。（完）