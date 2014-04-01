调查：中国今年住宅均价涨幅料缩窄 部分地区风险显现

图为2013年8月29日拍摄的北京一处住宅区。 REUTERS/Jason Lee

* 2014年中国住宅均价预计上涨4.3%，涨幅较去年缩窄--调查

* 货币环境收紧和三四线城市高库存将制约涨幅

* 部分中小城市存在房价下行风险

* 一线城市暂无楼市调整之忧

路透北京4月1日 -路透调查显示，受制于整体资金环境，以及部分城市的高库存，今年中国住宅均价涨势将放缓，部分中小城市面临楼市调整风险，而一些中小开发商也可能受到资金紧张的困扰。

在15家接受路透调查的中外机构中，多数受访者认为2014年全国住宅均价将延续涨势，不过预估中值显示涨幅将缩窄至4.3%，预测值从持平到上涨10%不等。2015年预计上涨3%。

此次调查在3月21-31日进行。多数分析师预测所依据的数据来源于国家统计局70个大中城市房价数据。2014年/2015年的房价变动幅度是指该年12月与上年12月相比的涨跌幅。

4.3%的最新调查结果要低于去年11月，当时对2014年房价升幅的预估中值为5%。

“2014年极度宽松的货币政策难以为继，再增发货币可能导致通货膨胀无法控制，没有货币支撑房价无法延续以往的走势。”中国房地产测评中心（CRIC）的孙斌艺认为，前些年房价上涨中货币供应量暴增因素可以解释60-70%的房价上涨。

综合分析师观点，部分热点城市供不应求，刚需尚未释放完，经济放缓之时借力房地产稳增长，均构成房价整体上涨的理由；但另一方面，货币环境收紧，三四线库存高企，将使得房价涨幅开始回落。

“总体来看，房价仍将保持平稳向上，但涨势趋缓。”交通银行金融研究中心研究员夏丹表示，在宏观经济增速放缓、房地产市场分化加剧的新形势下，热点城市在观望期结束后，仍具备持续释放的需求潜力，但供给增加和信贷偏紧将使总体涨幅较往年缩小。

去年中国房地产市场供销两旺，土地购置面积同比增幅由负转正，商品房销售面积和金额亦较上年录得两位数涨幅。然而，进入2014年，楼市呈现动力减弱之势，年初迄今成交清淡。

路透根据统计局数据测算，去年12月70个大中城市新建住宅销售价格实际同比升9.9%，但涨幅在今年前两月持续收缩，2月同比上涨8.7%，环比则涨0.3%。（浏览房价数据图表，点选链接 link.reuters.com/hyt67v ）

去年4月迄今，房地产相关的政策面较为平静，政府行政干预力度逐渐减弱。国家主席习近平提出，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，千方百计增加住房供应。

这也使得房价变化越来越多地体现市场因素的影响。国家税务总局原副局长许善达最近表示，从去年10月底中央政治局召开的学习会传出的信息看，政府房地产政策已发生战略性调整，会议前，中央对房地产的调控都是抑制价格过快上涨，让价格回归正常水平，会议之后政府不再将自己的工作目标放在抑制房价上，政府的职责是帮助低收入群体解决住有所居的问题。

**地区风险显现**

中国楼市的地区差异日趋明显。在信贷渐收紧的情况下，部分中小城市高库存带来的房价调整压力凸显，而一些较激进的小地产商也面临资金链的压力。

当问及今年三四线城市的房地产市场是否会出现房价下跌时，15位受访分析师中有14位认为会下跌，不过，不少分析师强调应该只是小范围的局部下跌。

“部分城市供大于求，存量过大，价格下跌不可避免。但整体上看，销量依然平稳，且不是所有城市都有供应过剩压力，因此不会出现全面崩盘。”中原集团研究中心的刘渊并指出，如果市场持续下跌，政策面可能微调，转向稳定市场。

中房驰昊则认为，不能一刀切地看三四线城市房地产市场，他们预测将从长三角城市群三四线城市开始下跌，后期京津冀地区也将出现下跌趋势。

同时，16位受访者中12位预计，会有更多地产商出现类似浙江兴润置业的债务违约情况。前期扩张较为激进、过多依赖非传统融资渠道的小型房企面临的资金链风险最大。

兴润置业近期资金链断裂引起外界高度关注。该公司及关联企业目前总负债35多亿元人民币，其中银行贷款约24亿元，非法吸收公众存款7亿多元，拖欠工人工资和工程材料款等约4亿元。

住建部政策研究中心主任秦虹在一次论坛上提醒，区域性问题的确是企业应该注意的，特别是中小城市的中小企业，由于开发贷获得难度大，资金来源复杂，而且成本较高，值得相关企业高度重视。

从分析师预估看，地区分化这一趋势还将延续。16位中13位认为一线城市房价出现调整的可能性不大，强劲的需求支撑，资源聚集的优势，将支撑一线房价。

不过他们也提及一线城市的房价涨幅会有所抑制，全国房地产市场预期将对一线购房者施加影响，自住型商品房政策会增加需求观望，市区和周边的供应结构也会分化，郊区受较高库存影响可能回调。

从今年前两月统计局房价数据看，北京、上海、广州、深圳的房价涨势均开始放慢。

谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时，16家接受调查的分析机构中，多数认为介于合适水平与极度高估之间，7为预估中值，与前次调查结果一致。

(发稿 宿泱韫/邵晓忆; 审校 林高丽)

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